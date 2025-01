Bald 60: Brooke Shields teilt ihre Gedanken zum Älterwerden

Brooke Shields (59) hat kürzlich bei "Good Morning America" offen über das Thema Älterwerden und die Herausforderungen gesprochen, die damit einhergehen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Anlass war die Promotion ihrer neuen Memoiren "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman", die gerade erschienen sind. Die Schauspielerin und das ehemalige Model teilte ihre persönlichen Gedanken dazu, wie sie zu sich und ihrem älteren Ich steht. "Ich möchte gut aussehen und gesund sein", erklärte Brooke und fügte schmunzelnd hinzu, sie wünschte sich manchmal, "die Dinge wären ein bisschen höher und straffer", aber sie habe sich jede Falte im Gesicht verdient.

Neben diesen Einblicken beleuchtete Brooke auch die gesellschaftlichen Erwartungen, die oft mit dem Älterwerden einhergehen – und wie sie diese kritisch hinterfragt. Gegenüber Us Weekly betonte sie, dass das Alter zwar seine Schattenseiten habe, Frauen jedoch nicht mehr denselben Zwängen unterliegen wie früher – beispielsweise in Bezug auf Heirat oder Kinderkriegen bis zu einem bestimmten Alter. Sie sieht darin eine Befreiung: "Wir jagen nicht länger der nächsten Phase hinterher." Gleichzeitig erklärte Brooke, dass sie sich mit zunehmendem Alter ambitionierter fühlt und bereit ist, neue Grenzen in ihrem Leben und ihrer Karriere auszuloten.

Brooke Shields wurde bereits mit elf Jahren durch ihre Rolle in "Pretty Baby" bekannt, mit 15 Jahren hatte sie eine Rolle im Film "Die blaue Lagune" – sie stand daher nahezu ihr ganzes Leben in der Öffentlichkeit. Dabei hat sie von Jugend an mit Themen wie Schönheitsidealen und gesellschaftlichen Erwartungen gekämpft. Heute, als zweifache Mutter und Autorin, möchte sie diese Erfahrungen nutzen, um anderen Frauen Mut zu machen, das Älterwerden nicht als Verlust, sondern als Chance zu begreifen. Bereits in früheren Interviews stellte sie klar: "Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns für das Älterwerden zu rechtfertigen." Erst kürzlich sprach sie auch ganz offen darüber, wie sich ihr Sexleben verändert hat.

Getty Images Brooke Shields, März 2023

Action Press /Moviestore Collection Brooke Shields 1977 in "Pretty Baby"

