Blondschopf ade: Ellen DeGeneres trägt ihre Haare jetzt grau

Ellen DeGeneres (66) sorgt erneut für Aufsehen, nachdem sie kürzlich in Montecito, Kalifornien, gesichtet wurde. Auf einem Schnappschuss, der E! News vorliegt, überraschte die ehemalige Talkshow-Moderatorin und Comedian ihre Fans mit einer grauen Haarpracht – die sie fast unkenntlich macht. Nur zwei Monate zuvor hatten Ellen und ihre Ehefrau, Portia de Rossi (51), mit Berichten über einen möglichen Umzug nach England Schlagzeilen gemacht. Bei ihrem Auftritt in Montecito zeigte sich Ellen in gewohnt lässigem Stil: Sie trug einen dunklen Pullover, Jeans und weiße Sneaker.

Obwohl Montecito zu den langjährigen Lieblingsorten des Paares zählt, scheint die 66-Jährige nicht auf eine Rückkehr ins Rampenlicht hinzusteuern. Bereits im Juli 2022 hatte sie während einer Comedy-Show in Santa Rosa erklärt: "Nach meinem Netflix-Special bin ich fertig." Diese Entscheidung bezieht sich auf ihre Karriere als Entertainerin, die sie nach Jahrzehnten in der Branche hinter sich lassen möchte. Dennoch bleibt unklar, ob sie nach ihrem Aufenthalt im Vereinigten Königreich nun dauerhaft zurück in den USA ist oder ob die aktuellen Bilder nur eine Stippvisite zeigen.

Ellen und Portia gelten seit ihrer Hochzeit 2008 als eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Die beiden teilen eine Vorliebe für Kunst, Architektur und luxuriöse Immobilien – was insbesondere in Montecito, ihrem einstigen Hauptwohnsitz, deutlich wurde. Bekannt für ihre schlagfertige Art und ihren Humor, prägte Ellen mit ihrer Talkshow viele Jahre das amerikanische Fernsehen. Die graue Mähne könnte dabei als Symbol für einen neuen Lebensabschnitt stehen, in dem sie mehr Wert auf private Ruhe als auf öffentliche Auftritte legt.

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkmasterin

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

