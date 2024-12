Ellen DeGeneres feiert 20. Jubiläum mit ihrer Frau Portia

Das ist ein Grund zum Feiern: Ellen DeGeneres (66) und ihre Frau Portia de Rossi (51) zelebrieren ein großes Jubiläum! Ganze 20 Jahre sind die beiden Frauen nun schon zusammen. Doch auch nach zwei Jahrzehnten scheint die Liebe der Moderatorin für ihre Partnerin noch frisch: Auf Instagram macht sie der Schauspielerin eine rührende Liebeserklärung. "Heute vor 20 Jahren begannen wir diese Beziehung, ohne zu wissen, was für ein langes schönes Abenteuer das sein würde. Du bist das Beste, was je in meinem Leben passiert ist", beginnt sie den langen Text unter einem gemeinsamen Foto. Sie fügt hinzu: "Du bist eine wunderbare Seele und ich bin so dankbar, dieses verrückte Leben mit dir als meine Partnerin meistern zu dürfen. Meine Frau. Mein bester Freund. Die Liebe meines Lebens."

Doch das war noch nicht alles! In weiteren emotionalen Worten schwärmt der Talkshow-Host: "Danke, dass du du bist und mich liebst. Ich bin so glücklich, dass wir in den nächsten 20 Jahren zusammen reisen und die Welt erkunden werden, und ich freue mich auf unser erstes verschneites Weihnachten." Ellen und Portia sind nämlich vor Kurzem vom sonnigen, ewig sommerlichen Kalifornien nach England gezogen! Wie TMZ berichtete, ist die Wiederwahl von Donald Trump (78) zum amerikanischen Präsidenten ein ausschlaggebender Faktor dabei gewesen. Angeblich wollte das Paar danach "schnellstmöglich das Land verlassen" und würde keinerlei Anstalten machen, je wieder zurückzukommen.

Portia und Ellen haben sich bereits 2001 kennengelernt. Wie People berichtet, hatte die Schauspielerin damals ihr Coming-out noch nicht gehabt – und deswegen wusste Ellen gar nicht, dass Portia auf die Moderatorin stand. Vier Jahre nachdem sie ihre Beziehung zueinander offiziell gemacht hatten, traten sie vor den Altar und gaben sich das Jawort. Im vergangenen Jahr erneuerten sie sogar ihr Gelübde!

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres bei der Grammy Verleihung 2020

Anzeige Anzeige