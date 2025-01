"Auf WhatsApp": Umut Tekin bringt Hit zur Emma-Trennung raus

Umut Tekin (27) nimmt sich selbst aufs Korn. Seit seiner turbulenten Trennung von Emma Fernlund (24) im Dezember ist jetzt ein Clip in den sozialen Medien viral gegangen. In diesem beteuerte Umut wütend: "Ich verstehe nicht, wie man sich das aus dem Arsch ziehen kann, zu behaupten, dass ich über Instagram Schluss gemacht habe. Das war über WhatsApp." Darunter wurde ein schneller Beat gelegt. Was zunächst im Netz genutzt wurde, um sich über Umut und seine vorschnelle Trennung lustig zu machen, macht sich der Realitystar jetzt zu eigen. Auf Instagram verkündet er nun stolz, dass der Song bald zum Streamen bereitstehe. "Manchmal muss man aus einer privaten Situation eben das Beste machen, und der Song soll bald die Clubs erobern", erklärt Umut.

Umuts clevere Geschäftsidee spaltet seine Fangemeinde. Viele feiern ihn für seinen Mut zur Selbstironie und nennen den Song einen "absoluten Ohrwurm". Ein Nutzer kommentiert: "Es ist tierisch bodenlos und leider auch ein bisschen geil." Die Verkündung kommt aber nicht bei allen gut an. "Das ist das Peinlichste, was ich seit Langem gesehen habe", findet ein weiterer User. Lorik Bunjaku (28), der zusammen mit Umut und Emma im vergangenen Jahr Das Sommerhaus der Stars bewohnte, schreibt entgeistert: "Wer dachte auch, es kann nicht schlimmer werden?"

Kurz vor Weihnachten gab Umut frühmorgens in einer Instagram-Story bekannt, dass seine Beziehung zu Emma aus und vorbei sei. Der Grund dafür: In der vorherigen Nacht hatten Videos im Netz die Runde gemacht, die Emma in einem Club mit einem fremden Mann zeigten. Was folgte, war eine sehr öffentliche Schlammschlacht zwischen dem Temptation Island V.I.P.-Pärchen. Aktuell sind die beiden offiziell getrennt, Fans vermuten jedoch ein Liebes-Comeback.

