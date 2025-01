Gibt Travis Kelce Hinweise auf neue Musik von Taylor Swift?

Travis Kelce (35) hat kürzlich angedeutet, dass es demnächst neue Musik von seiner Freundin und Superstar Taylor Swift (35) geben könnte. Als der Footballspieler der Kansas City Chiefs in der "The Pat McAfee Show" davon erzählte, dass er es kaum erwarten kann, wieder auf dem Platz zu stehen, verwendete er dazu ein Song-Zitat, um sich auszudrücken. Dabei handelte es sich aber nicht um irgendein Lied, sondern um Zeilen aus dem Lied "22" von Taylor. Moderator Pat McAfee (37) begann daraufhin, den Song zu singen, worauf Travis antwortete: "Ich hatte gehofft, du hast die Anspielung verstanden, Baby." Auf Pats Frage, ob Fans in naher Zukunft mit Liebesliedern über Travis rechnen können, reagierte der Footballspieler der Chiefs zurückhaltend. "Es könnte ein paar geben, ich weiß es nicht", sagte Travis.

Pat lobte Travis außerdem, als er ihn mit Taylors bisherigen Partnern verglich. Er sei ein krasser Gegensatz zu all den "F-Boys", über die sie in ihren Songs singt. "Ich habe mir alle Alben angehört, ich habe von allen gehört", sagte Pat und zeigte sich begeistert von der Idee, dass Taylor zukünftig über Travis singen könnte. Als Pat Travis aber fragte, ob er "etwas gehört" habe, antwortete dieser nur lachend: "Du weißt, dass ich dazu nichts sagen kann." Er fügte hinzu: "Ich werde mich nie einmischen." Jedoch bestätigte er, dass er seine Freundin immer dabei unterstütze, sie für einen neuen Song zu inspirieren.

Travis betont immer wieder, wie beeindruckt er von Taylors Intelligenz und ihrem Umgang mit dem Rampenlicht ist. Erst im Dezember beendete sie ihre Eras-Tour, bei der sie knapp zwei Jahre lang fast 150 Konzerte auf der ganzen Welt spielte. Travis selbst hatte etwa 14 Konzerte davon besucht, darunter auch einige, bevor er und Taylor zusammenkamen, und machte ihr beim Tourfinale ein besonderes Geschenk. Nun, da bei Travis die NFL-Playoffs gestartet haben, unterstützt Taylor ihn ebenfalls, indem sie zu seinen Spielen kommt.

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

