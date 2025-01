Haben Hugh Jackman und Deborra-Lee etwa keinen Ehevertrag?

Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) haben sich nach fast drei Jahrzehnten Ehe getrennt, doch der Weg zur endgültigen Scheidung erweist sich als kompliziert. Ein Insider enthüllt jetzt gegenüber DailyMail, dass die beiden noch keine Scheidungspapiere eingereicht haben, da sie angeblich keinen Ehevertrag haben. Nach Schätzungen gehe es bei der Aufteilung ihres Vermögens um umgerechnet rund 244 Millionen Euro, was die Angelegenheit zusätzlich verkompliziert. Der Informant behauptet: "Da es keinen Ehevertrag gibt und er während der Ehe ein Vermögen verdient hat, wird diese Scheidung alles andere als einfach. Es könnte sogar ziemlich unangenehm werden, denn es steht viel auf dem Spiel."

Aber warum haben Hugh und Deborra denn zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit keinen Ehevertrag abgeschlossen? Der Insider ist sich sicher, dass sie damals überhaupt nicht so weit gedacht hätten. "Als sie heirateten, dachten sie, es würde für immer sein. Wer tut das nicht?", erklärt der Promi-Experte und fügt hinzu: "Keiner von ihnen hatte damals erwartet, dass Hughs Karriere so groß werden würde, wie sie es jetzt ist."

Das einstige Traumpaar hatte sich 1995 kennengelernt, als sie gemeinsam an der australischen TV-Serie "Correlli" arbeiteten. Damals war Deborra-Lee bereits ein Star, während Hugh am Anfang seiner Karriere stand. Nur vier Monate nach ihrem ersten Treffen machte der Schauspieler ihr einen Heiratsantrag. Die beiden heirateten 1996 in Melbourne und adoptierten später ihre beiden Kinder Oscar und Ava. Während ihrer Ehe baute Hugh eine beeindruckende Karriere auf und wurde insbesondere durch seine Rolle als Wolverine ein gefeierter Hollywood-A-Lister. Neben zahlreichen Film- und Bühnenprojekten investierte das Paar auch in eine beeindruckende Immobilienkollektion, deren Aufteilung aktuell einer der größten Streitpunkte zu sein scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler, mit seiner Frau Deborra-Lee Furness

Anzeige Anzeige