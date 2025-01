Justin Bieber teilt Fotos von seinem Winterurlaub mit Hailey

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (28) lassen ihre Fans an ihrer romantischen Winterauszeit in Aspen teilhaben. Der "Peaches"-Sänger teilte am 14. Januar mehrere Bilder ihres Ausflugs auf Instagram – darunter einen Schnappschuss, auf dem Justin in eine beige Jacke und einen Schal gekuschelt posiert. Hailey, die im Hintergrund eine kecke Grimasse zieht, ist ebenfalls auf dem Foto zu sehen. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, genoss die verschneite Kulisse sichtlich.

Mit den Fotos dementierten die beiden erneut die hartnäckigen Online-Gerüchte über angebliche Probleme in ihrer Ehe. Die Gerüchte hatte Justin bereits zu Beginn des Jahres entschieden zurückgewiesen, als er ein Foto von Hailey in einem pinkfarbenen Bikini mit Fellmantel teilte und seine feste Unterstützung für seine Ehefrau bekundete. Hailey selbst sprach im vergangenen Jahr offen darüber, wie die ständigen Kritiken an ihrer Beziehung sie belasten. "Man glaubt, dass man sich irgendwann daran gewöhnt, aber das passiert nie", erzählte sie gegenüber W Magazine. Für das Paar, das im August vergangenen Jahres seinen Sohn Jack Blues Bieber willkommen hieß, scheint das Glück im Kleinen zu liegen – wie in gemeinsamen Momenten in den Bergen von Aspen.

Justin und Hailey führen seit Jahren eine der öffentlichkeitswirksamsten Ehen im Rampenlicht. Während er als Teenie-Sensation mit Hits wie "Sorry" weltbekannt wurde, lief Hailey, die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin (58), schon früh über die Laufstege für große Modehäuser. Das Paar fand 2018 nach einer kurzen Trennung wieder zueinander und heiratete in einer standesamtlichen Zeremonie, bevor ein Jahr später eine große Feier mit Familie und Freunden folgte. Trotz des Scheinwerferlichts betonen sie immer wieder die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt, gerade jetzt, da ihr gemeinsames Leben durch ihren Sohn noch intensiver geworden ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Dezember 2024

Anzeige Anzeige