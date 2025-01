Baby Jack verändert Ehe zwischen Justin und Hailey Bieber

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (28) erleben als frischgebackene Eltern eine völlig neue Phase in ihrer Beziehung. Im Mai 2024 erneuerte das Ehepaar nicht nur sein Eheversprechen, sondern gab gleichzeitig bekannt, dass Hailey ihr erstes Kind erwartet. Drei Monate später kam Sohn Jack Blues Bieber zur Welt. Wie eine Quelle kürzlich gegenüber US Weekly berichtet, habe die Geburt des Kindes sowohl Glück als auch eine neue, stärkere Verbindung in ihre Ehe gebracht. Justin sei "besessen" von seinem Sohn und Hailey konzentriere sich aktuell voll und ganz darauf, Mutter zu sein, so der Insider weiter.

Die jungen Eltern, die seit 2018 verheiratet sind, genießen ihr neues Leben zu dritt in vollen Zügen. Justin, der laut einem Insider "in einem guten mentalen Zustand" ist, zeigt sich als außergewöhnlich engagierter Vater. Hailey, die Gründerin der Hautpflegemarke Rhode, widmet sich aktuell vor allem ihrer neuen Rolle als Mutter. Wie der Insider US Weekly weiter berichtet, wünschen sich die beiden zwar eine große Familie, doch Familienplanung sei für sie "Gottes Plan" und daher kein Ziel, das sie überstürzt angehen wollen. Bis dahin teilen sie Einblicke in ihr Familienleben, etwa beim gemeinsamen Feiern von Halloween oder bei gemütlichen Spaziergängen.

Hailey und Justin kennen sich bereits seit Teenagertagen. Doch erst Jahre später wurde aus Freundschaft Liebe. Seit ihrer Hochzeit gilt das Paar als eines der bekanntesten in der Welt des Entertainments. Justin schwärmte zu Silvester von seiner Frau, indem er ein Bild von ihr auf Instagram postete und schrieb: "Ich gehe überall mit dir hin, Baby. Frohes neues Jahr." Hailey, die immer wieder für ihren modernen Stil bewundert wird, zeigte sich zuletzt stolz in Rückblicken auf ihre Schwangerschaft. Für die Fans sind die beiden ein Paradebeispiel für eine Liebesgeschichte, die nun um ein neues Kapitel erweitert wurde.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit dem Fuß von Söhnchen Jack Blues Bieber, Januar 2025

Instagram / justinbieber Justin Bieber macht Liebeserklärung an seine Frau Hailey

