"Leben riskieren": Bad Bunny will zurück in den WWE-Ring

Bad Bunny (30) plant seine Rückkehr in den WWE-Ring und hat große Pläne. Der Grammy-Gewinner und Musiker, dessen richtiger Name Benito Antonio Martínez Ocasio ist, erklärt gegenüber dem Magazin Rolling Stone, dass er bereit sei, ein weiteres Mal bei der WWE zu kämpfen. "Ich möchte mein Leben im Ring riskieren. Ich habe das Gefühl, ich habe das noch nicht genug gemacht", sagt der Puerto Ricaner, der seit 2021 bereits vier Auftritte im Wrestling hatte. Dabei habe er sich nicht genug herausgefordert gefühlt und wolle diesmal noch weiter gehen: "Ich will meiner Mutter Angst machen." Auch wenn er regelmäßig in Kontakt mit WWE ist, steht ein neues Datum für einen weiteren Kampf noch nicht fest.

Bad Bunny, der vor allem durch seine Erfolge in der Musikbranche bekannt ist, scheint Wrestling genauso ernst zu nehmen wie seine musikalische Karriere. Mit voller Hingabe hatte er in der Vergangenheit seine WWE-Kämpfe vorbereitet und träumt nun sogar davon, sich stärker in die Wrestling-Welt einzubringen. "Manchmal sage ich mir, ich höre mit allem auf und werde Vollzeit-Wrestler", erklärt er. Dabei verrät er auch, dass er einen besonderen Hang zu den Bösewicht-Rollen im Wrestling hat: "Ich war schon immer mehr Fan von den Schurken als von den Helden." Besonders stolz sei er darauf, die WWE 2023 nach Puerto Rico gebracht zu haben, was er rückblickend als Erfolg für alle Beteiligten sieht.

Neben seiner Wrestling-Leidenschaft hat Bad Bunny weiterhin eine beeindruckende Musikkarriere vorzuweisen. Mit seinen drei Studioalben innerhalb der letzten drei Jahre, darunter das Grammy-prämierte "Un Verano Sin Ti", dominiert der Musiker die Charts. Erst im Januar brachte er sein neuestes Album "Debí Tirar Más Fotos" heraus. Doch bei all seinem Erfolg in der Musik bleibt Wrestling für ihn eine Herzensangelegenheit und eine willkommene Abwechslung, die ihm erlaubt, eine andere Seite auszuleben und noch enger mit seinen Fans in Kontakt zu treten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige