Regie-Debüt: Rapper Bad Bunny veröffentlicht Kurzfilm

Musiker Bad Bunny (30), der 2024 im globalen Ranking von Spotify überzeugen konnte, hat nun einen Kurzfilm mit dem Titel "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" auf YouTube veröffentlicht, der als Begleitstück zu seinem neuen Album dient, das am Sonntag, 5. Januar, erscheinen wird. Das Werk wurde von ihm selbst, dessen bürgerlicher Name Benito Antonio Martínez Ocasio lautet, zusammen mit Arí Maniel Cruz Suárez geschrieben und inszeniert. Die Hauptrolle spielt Jacobo Morales, eine Ikone der puerto-ricanischen Filmkultur. Im Zentrum der Geschichte steht Morales' Charakter, der bei einem nostalgischen Blick auf alte Fotografien sein Leben und die Veränderungen seiner Heimat reflektiert. Dabei wird er von seinem treuen Begleiter Concho, der von Kenneth Canales gesprochen wird, unterstützt.

Der Kurzfilm setzt einen Höhepunkt in der Rollout-Kampagne für Bad Bunnys neues Album, zu der auch kryptische Nachrichten und ein musikalisches Überraschungsgeschenk an seine Fans gehörten. Der Rapper hatte mit dem Song "PIToRRO DE COCO" zuletzt einen Hauch Feiertagsstimmung verbreitet – dieser lässt Erinnerungen an verpasste Momente oder geliebte Menschen wieder aufleben. Zusammen mit "EL CLúB", einem früher veröffentlichten Track, der Haus- und afro-puerto-ricanische Gitarrenklänge vereint, gibt die Musik einen emotionalen Vorgeschmack auf das kommende Album. Das neue Werk soll insgesamt 17 Tracks enthalten, die Fans bereits mit Spannung erwarten.

Bad Bunny, der vor wenigen Monaten noch eine On-off-Beziehung zu seiner Ex-Partnerin Kendall Jenner (29) aufrechterhalten haben soll, beweist mit diesem Projekt erneut seine Vielseitigkeit und Kreativität. Neben seiner Musikkarriere setzt er sich zunehmend mit visueller Kunst auseinander. Dass es ihm gelang, die Ikone des Filmschaffens und Chronist der puerto-ricanischen Identität, Jacobo Morales, für seinen Kurzfilm zu gewinnen, beweist Bad Bunnys Respekt vor seinen kulturellen Wurzeln. Der Künstler, der ursprünglich in der kleinen Stadt Vega Baja aufwuchs, hat auch in Interviews oft betont, dass er seine künstlerischen Werke als Hommage an seine Heimat betrachtet. Seine Fans schätzen diese persönliche Verbindung, die in jeder seiner Veröffentlichungen spürbar bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Sänger

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images, Emma McIntyre/Getty Images Collage: Bad Bunny und Kendall Jenner

Anzeige Anzeige