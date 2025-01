"Love Is Blind: Germany"-Kandidat verrät Showgeheimnisse

Love Is Blind: Germany ist aktuell in aller Munde. Vor allem, weil während der Produktion anscheinend nicht alles ganz nach Plan verlief: Ein Teilnehmer der Datingshow hat sich bereits auf TikTok dazu gemeldet und einige pikante Details zu seiner Erfahrung dort verraten. Er hatte zwar an dem Experiment teilgenommen, doch seine Story wurde nicht ausgestrahlt. Seitdem plaudert Hüseyn immer mal wieder ein paar Geheimnisse aus, was die Zuschauer der Netflix-Serie nur noch mehr in Aufregung versetzt. So schildert er zum Beispiel in einem Clip, dass sich mehr Paare verlobt haben als nur die sechs, die in der Show zu sehen sind. "Die Produktion entscheidet, welches Paar mit in die zweite Phase des Experiments mitfliegen darf. [...] Nach welchen Kriterien die sich das aussuchen, weiß ich nicht genau. Aber wahrscheinlich wollten sie spannende Storys und die Dreiecksbeziehungen mit hineinbringen", schildert Hüseyn in seinem Video.

Das kann er sich nur so erklären, dass die Showmaster die Sendung so spannend und abwechslungsreich wie möglich gestalten wollten. Er selbst gehörte nicht zu den Teilnehmern, die sich am Ende verlobt haben, obwohl er kurz davor gewesen war. Wie er in einem anderen Video erklärte, hatte er tatsächlich sein Herz an eine besondere Dame verloren. Diese hatte das Experiment jedoch frühzeitig freiwillig verlassen. Den Grund dafür erfuhr Hüseyn erst Monate später: Seine Auserwählte hatte außerhalb der Show bereits einen Partner. Auf seiner Plattform schilderte er, dass die Dame "direkt nach der Show zu ihm gegangen und die Beziehung mit ihm fortgeführt" habe.

Mittlerweile hat sich die Dame allerdings selbst zu den Tatsachen geäußert. Sie heißt Melinda und erklärt in einem eigenen Video auf derselben Plattform, dass die Geschichte nicht so abgelaufen ist, wie Hüseyn es dargestellt hat. Laut ihren Erzählungen war sie Single, als sie das Experiment begann. Kurz davor hatte sie eine "Sommerromanze" mit einem Mann gehabt, mit dem sie eigentlich keine Zukunft sah. Im Laufe der "Love Is Blind: Germany"-Dreharbeiten wurde ihr jedoch bewusst, dass ihr keiner der Kandidaten als Ehemann zusagte. Um Komplikationen oder mögliche Anträge zu vermeiden, entschloss sie sich, die Show frühzeitig zu verlassen. Erst danach habe sie eine Beziehung mit ihrer Sommerromanze aufgenommen.

TikTok / byseyn Hüseyn, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

TikTok/ melindadelacosta Melinda von "Love is Blind: Germany", Januar 2025

