Broadway-Panne: Katie Holmes lief vor Nervosität rot an

Katie Holmes (45) hat während ihrer Broadway-Aufführung als Mrs. Webb in Thornton Wilders Klassiker "Our Town" eine peinliche Situation erlebt. Während eines Interviews in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" berichtete die Dawson's Creek-Bekanntheit von der Szene, in der sie das letzte Wort ihres Textes vergessen hatte und letztlich eine unpassende Zeile improvisierte. Katie habe gewöhnlich das Ritual, vor jeder Show ihre Texte dreimal durchzugehen: "Einmal habe ich es nicht getan, und genau da ist es passiert."

"Ich bin so rot geworden", gab die Schauspielerin zu. Besonders peinlich sei es ihr gewesen, dass Jim Parsons (51) als Bühnenmanager alles mitbekommen habe. Auch ihre Co-Stars Ephraim Sykes und Richard Thomas seien dabei gewesen: "Ich dachte nur: 'Oh Gott, Jim weiß es, er schaut zu, und Ephraim und Richard auch. Oh nein!'" Katie erzählte weiter, dass sie nach der Szene schnell die Bühne verlassen habe. "Jim hat mich danach umarmt und gesagt: 'Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seine Zeilen so schnell sagt und sich dann von der Bühne entfernt'", berichtete Katie lachend. Und fügte hinzu: "Es hat niemandem etwas ausgemacht, aber ich war sehr besorgt."

Katie, die zuvor in Stücken wie "All My Sons" zu sehen war, erhält viel Unterstützung von ihrer Familie. In einem Post auf Instagram zeigte sich die Schauspielerin dankbar und glücklich, dass ihre Eltern und Schwestern bereits mehrfach bei ihren Aufführungen zu Gast waren. Auch ihre Tochter Suri Cruise (18), die zur Premiere in New York kam, findet offenbar Gefallen an Katies Bühnenauftritten. Suri studiert laut Page Six inzwischen Dramatik an der Carnegie Mellon University und scheint das kreative Erbe ihrer Mutter weiterführen zu wollen.

Getty Images Jim Parsons bei der Roundabout Theatre Company Gala 2024

Elder Ordonez / SplashNews.com / ActionPress Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

