Nach angeblicher Trennung: Jessica Alba strahlt bei Ausflug

Jessica Alba (43) wurde zum ersten Mal seit der Trennung von ihrem Ehemann Cash Warren (46) in der Öffentlichkeit gesichtet. Die Schauspielerin und Unternehmerin, die sich nach 16 Jahren Ehe von Warren getrennt haben soll, wurde lächelnd beim Einkauf im Erewhon-Markt in Los Angeles fotografiert. Auf den Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, trägt sie ein entspanntes Outfit aus einem übergroßen braunen Pullover, einer blauen Jacke, weiten Jeans und weißen Sneakern. Aufmerksamen Beobachtern fiel auf, dass Jessica an ihrem Ringfinger keinen Ehering mehr trug. Laut dem Newsportal genoss sie später am Tag Zeit mit ihrem Sohn Hayes (7) und einem seiner Freunde bei einem Picknick in einem Park in Hollywood.

Die Nachricht über die Trennung des Paares verbreitete sich erst kürzlich, doch weder Jessica noch Cash haben sich bisher öffentlich dazu geäußert. Kennengelernt hatten sich die beiden 2004 während der Dreharbeiten zu "Fantastic Four", bei denen Jessica als Schauspielerin und Cash hinter den Kulissen als Produktionsassistent tätig war. Nur vier Jahre später heirateten sie im Mai 2008 – zu diesem Zeitpunkt war Jessica mit ihrer ersten Tochter Honor (16) hochschwanger. In den darauffolgenden Jahren erweiterte sich ihre Familie mit Tochter Haven (13) im Jahr 2011 und Sohn Hayes im Jahr 2017. Insider-Statements zur Trennung oder konkrete Gründe wurden bisher nicht veröffentlicht.

Noch kurz vor der Trennung hatten beide offen über ihre Ehe gesprochen. Während eines Interviews mit Us Weekly im Juli betonte Cash, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung in ihrer Beziehung gewesen sei, auch wenn diese "harte Arbeit" erfordert habe. Jessica hatte jedoch einige Monate zuvor in einem Podcast angemerkt, dass die Romantik in der Ehe nach den ersten Jahren oft verloren gehe und die Beziehung sich zu einer Art "WG" verwandle. Diese Worte werfen nun ein anderes Licht auf die Dynamik ihrer langjährigen Ehe, die scheinbar über die Jahre immer wieder Herausforderungen meisterte. Jessicas aktueller Fokus scheint allerdings klar auf ihren Kindern und ihrem Alltag zu liegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im Mai 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba, 2006

Anzeige Anzeige