Nach 16 Jahren: Jessica Alba und Cash sollen getrennt sein

Schon seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Jessica Alba (43) und Cash Warren (45) sich nach fast 17 Jahren Ehe getrennt haben sollen. Nun wurde laut einem TMZ-Insider bestätigt, dass die "Fantastic Four"-Schauspielerin und der bekannte Filmproduzent tatsächlich kurz davor sind, ihre Scheidung einzureichen. Was dazu führte, dass das Paar nach seiner langjährigen Beziehung wohl getrennte Wege geht, wurde allerdings nicht bekannt gegeben.

Die 43-Jährige wurde in jüngster Vergangenheit mehrere Male ohne ihren Ehering gesichtet, was die Gerüchteküche ziemlich anheizte. Doch auch Cash soll laut dem Magazin in letzter Zeit ringlos in L.A. unterwegs gewesen sein. Das letzte Mal wurden die beiden gemeinsam im November gesehen, als sie bei einem Spiel der Los Angeles Lakers im Stadion waren.

Die "Into the Blue"-Darstellerin und der "Made in America"-Produzent lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen, bei dem Jessica eine Hauptrolle spielte. Cash arbeitete als Assistent des Regisseurs ebenfalls an dem Film. Drei Jahre nach ihrem ersten Treffen verlobten sich die beiden und wagten schließlich 2008 den Gang zum Altar. Das Paar teilt sich drei gemeinsame Kinder: die 16-jährige Honor, die zwölfjährige Haven und ihren Sohn Hayes, der 2017 am Heiligabend geboren wurde.

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Instagram / https://www.instagram.com/jessicaalba/ Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

