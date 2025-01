Nach Kates Remissions-News: Prinz William strahlt bei Termin

Gestern machte Prinzessin Kate (43) tolle Neuigkeiten bekannt: Sie ist nach ihrer Chemotherapie, die sie im September abschloss, nun in Remission und damit auf einem guten Weg, wieder völlig gesund zu werden. Darüber freut sich sicherlich ihr Mann, Prinz William (42), mit am meisten. Zumindest stand ihm bei seinem heutigen Termin bei der Eröffnungskonferenz für Notfall- und Intensivpflege im Birmingham Conference and Events Centre die Freude nur so ins Gesicht geschrieben.

Wie die aktuellen Fotos zeigen, unterhielt sich der Prince of Wales angeregt mit den Verantwortlichen vor Ort und zeigte immer wieder sein breites Lächeln – da war jemand aber mal so richtig gut gelaunt. Für William war es im neuen Jahr der erste öffentliche Termin, den er wie gewohnt souverän meisterte. Seine Frau begleitete ihn nicht, sie besuchte gestern das Krankenhaus, in dem sie im vergangenen Jahr ihre Chemotherapie erhielt. Dabei sprach die dreifache Mutter laut Daily Mail auch selbst darüber, wie sie ihre Krebserkrankung erlebt hatte. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in die Sonne gehen musste. Man braucht viel Wasser und viel Sonnenlicht", erklärte Kate gegenüber dem Klinikpersonal.

Im vergangenen März ging Kate mit ihrer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit. Im September gab sie dann glücklich bekannt, ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen zu haben. Dass es mit ihrer Gesundheit immer mehr bergauf gehe, ließ sie dann schließlich gestern verlauten. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", schrieb die 43-Jährige auf Instagram in einem Statement und bedankte sich für die ganze Unterstützung.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025