Tim Mälzer trauert um seinen Kollegen Uwe Christiansen

Tim Mälzer (53) hat einen Kollegen verloren. Der Kult-Barkeeper Uwe Christiansen ist am vergangenen Montag an den Folgen eines Hirnschlags gestorben – er wurde nur 65 Jahre alt. Tim trauert um seinen Kollegen und widmet diesem unter einem Bild von ihm rührende Worte auf Instagram: "Danke für unvergessliche Stunden, an die wir uns nicht mehr so recht erinnern können. Die Hamburger Kehlen werden trockener bleiben."

Vergangene Woche wurde Uwe aufgrund starker Kopfschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verschlechterte sich der Zustand des Gastronomen in nur kurzer Zeit. Laut der Hamburger Morgenpost befand sich Uwe im Koma, bevor am Montag sein Hirntod festgestellt werden konnte. Der Kultgastronom galt in Hamburg für seine Cocktails als legendär.

Tim ist vor allem als TV-Koch bekannt. Seit über zehn Jahren ist er Teil der Sendung Kitchen Impossible. Seinen früheren Traum, Sternekoch zu werden, verfolgte er nicht weiter. "Ich wollte anfangs diesen Weg gehen. Darum hatte ich in Hamburg im Hotel 'Interconti' gelernt", plauderte der 53-Jährige gegenüber Stern aus. Auch wenn er Jahrgangsbester wurde, konnte er sich letztendlich menschlich nicht mit dieser Arbeit identifizieren.

Anzeige Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Mälzer, TV-Koch

Anzeige Anzeige