Tim Mälzer erzählt emotional über den Tod seines Vaters

Tim Mälzer (54) hat eigentlich immer ein Grinsen im Gesicht und einen frechen Spruch auf den Lippen. Im Interview mit RTL wird der Fernsehkoch aber ganz emotional, als er über den Tod seines Vaters spricht. Vor knapp zwei Jahren verlor er diesen geliebten Menschen – und das ganz unerwartet. "Drei Tage vorher haben wir ihn noch besucht. Wir haben Pläne gemacht, für die Herbstferien, gemeinsame Aktivitäten zu bestreiten. Und drei Tage später habe ich den Anruf bekommen, dass mein Vater verstorben ist", erzählt er die traurige Geschichte.

Auch wenn er so unerwartet aus dem Leben schied, ist Tim im Nachhinein froh, dass er nicht lange leiden musste und ihm Entscheidungen wie ein Umzug in ein Altersheim erspart blieben. "Er saß auf dem Sofa, sagte, dass er sich ein bisschen unwohl fühle, wollte auf die Toilette gehen und ist im Stehen gestorben. Also auf dem Gang [...] im Stehen ist er umgefallen, zu Boden gegangen und war tot", beschreibt der 54-Jährige. Auch, wenn es ein herber Schlag und großer Schock für die ganze Familie gewesen sei, ist Tim sich bewusst, dass er dadurch seinen Vater immer als "den Mensch, den ich kannte, der mich großgezogen hat, [...] der mir die Welt erklärt hat, der mir Dinge beigebracht hat" in Erinnerung behalten werde. An diesem Gedanken festzuhalten, habe etwas Tröstliches für ihn.

Tim stand seinem Papa sehr nahe – und teilte auch seine große Leidenschaft mit ihm. Im Gespräch mit T-Online erzählte er kurz nach seinem Verlust, dass sein Vater zwar beruflich ein Kaufmann gewesen sei, aber dennoch – wie auch er selbst – das Kochen geliebt habe. In seiner Kindheit habe sich immer alles um gutes Essen gedreht und auch später sei es die kulinarische Kunst gewesen, die Vater und Sohn verbunden habe. "Er ist irgendwann in einen Kochklub eingestiegen, wollte sich dann ständig mit mir über Rezepte austauschen", erinnerte er sich damals liebevoll an das Hobby seines Vaters.

Getty Images Tim Mälzer im April 2017

ActionPress Tim Mälzer im Januar 2019