Wegen Krankheit: Wendy Williams zieht in Nähe ihrer Familie

Wendy Williams (60) plant laut Ok! offenbar einen dauerhaften Umzug nach Florida, nachdem sie ihre Penthouse-Wohnung in New York City verkauft hat. Die Moderatorin, die mit frontotemporaler Demenz und Aphasie zu kämpfen hat, habe laut Insiderberichten bereits große Vorfreude auf diese neue Lebensphase. Ihre Familie, die ebenfalls in Florida lebt, unterstütze den Umzug und hoffe, sie so künftig näher bei sich zu haben. Vor allem der Gedanke, wieder mehr Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, soll Wendy dabei helfen, einen neuen Lebensabschnitt einzuleiten. "Sie ist total aufgeregt und freut sich auf den Umzug", betonte der Informant.

Wendys Gesundheitszustand sorgt jedoch weiterhin für Aufmerksamkeit. Im Februar 2024 bestätigte sie öffentlich, dass sie im Vorjahr mit frontotemporaler Demenz und Aphasie diagnostiziert worden war – eine Entscheidung, die nach eigenen Angaben nicht leichtfiel. Ihr Vertreter erklärte, die Offenlegung solle Bewusstsein schaffen und anderen Betroffenen Mut machen. Bereits 2022 hatte Wendy nach dem Ende ihrer Show eine zurückgezogenere Lebensweise gewählt, tauchte jedoch vereinzelt bei öffentlichen Anlässen auf. So etwa im Dezember 2024, als sie bei der Abschlussfeier ihres Sohnes gesehen wurde, wobei sie teils auf einen Mobilitätsscooter angewiesen war.

Wendy, die mit ihrer schlagfertigen Art über Jahre zu einer festen Größe im US-Fernsehen wurde, hat ihre Loyalität zur Familie immer wieder betont. Die Beziehung zu ihrem Sohn, der vor Kurzem seinen College-Abschluss feierte, ist ihr dabei von besonderer Bedeutung. In einer kürzlich ausgestrahlten Dokumentation gab es jedoch auch emotionale Einblicke in ihr Privatleben und ihre Kämpfe. Fans sahen dort ihre Wiedervereinigung mit Familienmitgliedern, die sie länger nicht getroffen hatte. Trotz aller Widrigkeiten zeigt sich Wendy entschlossen, optimistisch in die Zukunft zu blicken und sich auf das zu besinnen, was ihr wirklich wichtig ist.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams, TV-Moderatorin

