Anna-Carina Woitschack ändert fürs Dschungelcamp ihre Frisur

In wenigen Tagen geht es für Anna-Carina Woitschack (32) nach Down Under ins Dschungelcamp. Die Schlagersängerin trifft für dieses Abenteuer noch einige Vorkehrungen und entscheidet sich unter anderem für einen neuen Look. Auf Instagram verrät sie ihren Fans nun ein kleines Beauty-Geheimnis: Die Blondine trägt Extensions! "Ich trage seit vielen Jahren Tape-Extensions. Da die im Dschungel sicher unpraktisch wären, habe ich mich für einen neuen Schnitt entschieden", erklärt Anna-Carina und fügt hinzu: "Schnipp, schnapp – Haare ab! Tapes raus."

Und was halten Anna-Carinas Fans von der optischen Veränderung? Sie sind begeistert! "Endlich mehr Persönlichkeit. Lang und Wellen hat doch jeder. Viel frecher", findet eine Social-Media-Nutzerin. Ein weiterer schließt sich an und kommentiert: "Wie gut das aussieht! Das passt mega zu dir. Viel besser als mit den Extensions." Da die Stylingmittel im Dschungelcamp begrenzt sind, dürfte Anna-Carina mit ihrer Entscheidung vieles richtig machen. Ihre Fans sind sich auf jeden Fall schon jetzt sicher, dass die Musikerin die Krone mit nach Hause bringen wird.

Die Stars müssen im Camp nicht nur auf Komfort verzichten, sondern werden auch rund um die Uhr von Kameras gefilmt – auch beim Duschen! Ist das für Anna-Carina ein Problem? Das beantwortete sie bereits im Interview mit Bild: "Ich bin froh, dass ich keine Vorurteile habe. Ich habe keine Erfahrung im Reality-TV-Bereich. Daher plane ich nicht, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Ich gehe mit denselben Werten in den Dschungel, die ich jeden Tag lebe", erklärte sie und fügte hinzu: "Dadurch, dass ich im Playboy war, habe ich kein Problem damit. Meine Brüste kennt doch sowieso schon jeder."

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

