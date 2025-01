"Bauer sucht Frau"-Timo und seine Julia sind jetzt ein Paar

Bei Bauer sucht Frau suchen Singles nach der großen Liebe und dem perfekten Hofleben. Ex-Kandidaten Timo und Julia hatten in ihren Staffeln allerdings recht wenig Glück in der Kuppelshow: Timo wurde 2023 nach nur einer Woche von seiner ausgewählten Dame abserviert – Julia hatte sich 2024 in den Bauern Fritz verliebt, allerdings hielt die Beziehung der beiden nicht sehr lange. Das Happy End gab es für Julia und Timo dennoch: Wie sie gegenüber OK! Magazin jetzt erzählen, sind die beiden nun ein Paar! "Von dem Moment an, als ich mit Julia in Verbindung trat, hatte ich gleich das Gefühl einer unbeschreiblichen Anziehung. Etwas in ihr hat mich gleich berührt und ich spürte, sie ist etwas Besonderes", schildert Timo dem Magazin.

Doch wie kam es dazu? Julia verrät dem Blatt, dass sie sich zum ersten Mal persönlich bei der Geburtstagsparty von Bullenzüchter Siegfried getroffen hatten – allerdings standen sie vorher schon über Instagram in Kontakt und hatten ein paar Mal miteinander telefoniert. "Wir waren direkt auf einer Wellenlänge und dann hat es sich so entwickelt, dass es mehr als Freundschaft wurde", erzählt die ehemalige Hofdame. Mittlerweile führen die beiden eine Fernbeziehung, was eigentlich auch der Trennungsgrund von Julia und Fritz gewesen ist. Doch zwischen Limburg und dem niedersächsischen Braunschweig hin und her zu reisen, scheint für die beiden Turteltauben kein Problem zu sein.

Bei "Bauer sucht Frau" musste Timo einen harten Rückschlag erleben: Die Hühnerbäuerin Stefanie hatte ihm das Herz gestohlen, doch kurz darauf stellte sie klar: "Mir ist das Ganze vielleicht ein bisschen zu soft. Also von meiner Seite haben sich keine Gefühle entwickelt." Daraufhin war das ganze Experiment vorbei. Das hat ihn damals tief getroffen, doch nun scheint er endgültig darüber hinweg zu sein. Auf Instagram lassen Julia und Timo mittlerweile die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben: Sie haben anscheinend sogar zusammen Weihnachten im vergangenen Monat gefeiert, wie ein Bild von den beiden vor einem Weihnachtsbaum beweist.

RTL Stefanie Hausen und Timo bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / julia.anna.kra "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Julia und Timo, Weihnachten 2024

