Betrüger zockt Frau 830.000 Euro als falscher Brad Pitt ab

Eine Innenarchitektin namens Anne glaubte eine Zeit lang, den Traum vieler Frauen zu leben: Sie war rund ein Jahr der festen Überzeugung, mit Brad Pitt (61) in Kontakt zu stehen – und wurde so von einem Betrüger um 830.000 Euro betrogen. Wie der französische Sender BFMTV berichtet, begann die Affäre zwischen ihr und dem Mann, der sich als der Schauspieler ausgab, im Februar 2023. Zwar habe sie anfangs den Verdacht gehabt, dass es sich um ein Fake-Profil handele, sei aber von der Art des vermeintlichen "Fight Club"-Stars überzeugt worden. "Es gibt so wenige Männer, die einem so etwas schreiben", erklärt Anne und fügt hinzu: "Ich mochte den Mann, mit dem ich sprach. Er wusste, wie man mit Frauen spricht, es war immer perfekt."

Darüber hinaus habe sie zu dem Zeitpunkt Probleme in ihrer Ehe gehabt: Anne war mit einem Millionär verheiratet. Der Kontakt zu dem falschen Brad führte aber dazu, dass sie letztendlich die Scheidung einreichte und seinen Heiratsantrag annahm – auch wenn sie nie mit ihm telefonierte, sondern stattdessen Videos und Fotos zugeschickt bekam, die mithilfe von künstlicher Intelligenz bearbeitet worden waren. Die 53-Jährige erhielt nach ihrer Trennung eine Abfindung von 775.000 Euro, die der Hochstapler einforderte und vorgab, mit dem Geld seine Nierenkrebserkrankung behandeln zu lassen. Auf sein eigenes Geld hatte er demnach keinen Zugriff – aufgrund der Scheidung von Angelina Jolie (49) seien seine Konten nämlich gesperrt.

Letztendlich habe sie aber doch gemerkt, dass es sich gar nicht um den 61-Jährigen handelte. Anne entdeckte Bilder in der Presse, die ihn gemeinsam mit seiner neuen Freundin Ines de Ramon (32) zeigten – hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits fast eine Million Euro an den Betrüger geschickt. Berichten zufolge soll sie im Sommer 2024 Anzeige gegen den Fake-Brad erstattet haben und lässt sich außerdem derzeit wohl wegen schwerer Depressionen in einer Spezialklinik behandeln.

Getty Images Brad Pitt im September 2024

ActionPress / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

