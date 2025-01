Bill und Tom Kaulitz feierten mit diesen Megastars Silvester

Tom Kaulitz (35) und sein Zwillingsbruder Bill (35) kamen an Silvester ins Staunen. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" besprachen die musikalischen Zwillinge ihren Winterurlaub und plauderten dabei auch einige Details ihrer Neujahrsfeier aus. Den 31. Dezember verbrachten die Tokio-Hotel-Mitglieder gemeinsam mit Heidi Klum (51) bei Kate Hudson (45). "Das war das gemütlichste Haus, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", schwärmte der Frontmann von ihrer Ranch. Auf der Gästeliste standen neben den drei Deutschen auch einige Hollywoodstars: "Es waren alle da. Das Who's who: Mariah Carey, Jennifer Lopez, Cara Delevingne."

Auch die Bewirtung auf Kates Ranch war ganz nach Bills Geschmack. "Es gab da jeden Alkohol, den man sich auf diesem ganzen Planeten vorstellen kann. Es fehlte an nichts", berichtete der Wahlamerikaner im Podcast und erklärte, dass die Silvesterfeier der "Liebe auf Umwegen"-Darstellerin eine der interessantesten und schönsten Partys seines Lebens gewesen ist. "Es war wirklich ein netter Abend", stimmte ihm sein Zwillingsbruder zu.

Die schönen Winterferien der Kaulitz-Brüder werden momentan von den traurigen Ereignissen in Los Angeles überschattet. Die großflächigen Waldbrände in der Küstenstadt sorgen gerade für viel Leid und Zerstörung. Auch Bill musste sein geliebtes Zuhause verlassen. In seiner Instagram-Story teilte der 35-Jährige vor wenigen Tagen ein Foto seiner gepackten Habseligkeiten, unter denen auch eine Notfallausrüstung war. Dazu schrieb er: "Evakuiert."

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2024

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

