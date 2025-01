Wegen Waldbrand: Auch Bill Kaulitz musste evakuiert werden

Schon viel zu lange wüten in Kalifornien, Amerika, wieder gefährliche Waldbrände. Aufgrund dieser haben bereits viele Menschen ihre Häuser verloren und mussten evakuiert werden. Unter ihnen ist auch Bill Kaulitz (35). Der Tokio Hotel-Frontmann meldet sich bei seinen Fans via Instagram. Dort teilt er ein Foto, das einen vollgepackten Kofferwagen zeigt: Mehrere große Taschen und Koffer sind übereinander gestapelt, verschiedene Handtücher und Jacken scheinen in der Eile dazugeworfen zu sein. Auch der Notfallrucksack ist mit dabei – samt Erste-Hilfe-Ausstattung und zwei Walkie-Talkies. Dem Musiker selbst scheint es so weit gut zu gehen, zu dem Bild schreibt er nur: "evakuiert" und setzt dahinter ein weinendes Emoji.

Das Feuer macht vor nichts und niemandem Halt: Besonders der Bezirk Pacific Palisades scheint von dem Naturereignis am stärksten betroffen zu sein. Dort leben zum Beispiel Leighton Meester (38) und ihr Mann Adam Brody (45). Das Haus, in dem sie mit ihren beiden Kindern wohnten, brannte vor wenigen Tagen ab. Wo zuvor eine Luxusvilla stand, ist jetzt ein Haufen Schutt. Ganz ähnlich geht es auch Anna Faris (48) und dem Seriendarsteller Cameron Mathison (55). In einem Video, das der Showstar auf seinem eigenen Account geteilt hatte, zeigte er sein zerstörtes Heim. "Wir sind in Sicherheit. Aber das ist alles, was von unserem wunderschönen Zuhause noch übrig ist. Es war das Haus, in dem wir unsere Kinder großgezogen haben und in dem sie ihre eigenen Kinder großziehen wollten", erzählte er.

Doch nicht nur Wohnhäuser und Villen sind betroffen. Auch ganze Veranstaltungen mussten wegen der Feuergefahr verschoben werden. Jennifer Lopez (55) wollte diese Woche eigentlich die große Premiere von ihrem neuen Blockbuster "Unstoppable" feiern. Doch wie People berichtet, wurden der rote Teppich und alles darum herum kurzfristig abgesagt. "In Anbetracht der Sicherheitsbedenken durch die erhöhten Windaktivitäten und Feuer in Los Angeles müssen wir die Premiere absagen. So sehr wir uns auch darauf gefreut haben, diesen wunderbaren und inspirierenden Film mit Ihnen zu feiern, hat die Sicherheit für uns oberste Priorität", ließ der Veranstalter laut dem Magazin verkünden.

Instagram / cameronmathison Cameron Mathisons vom Brand zerstörtes Haus

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin