Ehekrise mit Hailey? Justin Bieber entfolgt Schwiegervater

Die Fans von Justin Bieber (30) machen sich Sorgen: Der Sänger ist Stephen Baldwin (58) auf Instagram entfolgt, dem Vater seiner Ehefrau Hailey Bieber (28). Damit heizt er erneut die Trennungsgerüchte um das Model an. Auch Hailey Bieber folgt ihrem Vater seit einiger Zeit nicht mehr auf Instagram. Es wäre also denkbar, dass Justin gegenüber seiner Frau lediglich loyal auftreten möchte und sich deshalb von Stephen distanziert. Justin entfolgte in den vergangenen Tagen aber nicht nur seinem Schwiegervater, sondern auch seinem ehemaligen Mentor Usher (46), seinem einstigen Manager Scooter Braun (43) sowie Ryan Good, der Trauzeuge bei Justins Hochzeit war.

Fans sind besorgt, dass das Entfolgen von Stephen einen bestimmten Grund hat: Die Befürchtungen sind groß, dass die Beziehung zu Hailey in die Brüche gehen könnte. Auf Reddit stellt ein User die Vermutung auf: "Was wäre, wenn er die Scheidung will und sich nicht mit Haileys Vater auseinandersetzen möchte?" Ein Nutzer auf X vermutet: "Oh, die Scheidung ist im Gange." Ein anderer Kommentator bemerkt: "Nicht mal seine eigene Tochter folgt ihm."

Erst Ende des letzten Jahres war der "Baby"-Interpret in Trennungsspekulationen mit der Unternehmerin verwickelt. Dabei sind der Musiker und die Rhode-Gründerin erst im August des vergangenen Jahres Eltern des kleinen Jack Blues Bieber geworden. Laut einem Insider sollen die beiden in ihrer Rolle als Eltern richtig aufgehen. Die Quelle verriet dem OK! Magazine: "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben." Weiterer Nachwuchs ist also erst einmal nicht geplant.

Getty Images Stephen Baldwin, Schauspieler

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, Dezember 2024

