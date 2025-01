Fesselspiele: Pietro Lombardi legt ehrliche Sex-Beichte ab

Bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) geht es im Bett offenbar heiß her! Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein neugieriger Fan von dem DSDS-Star wissen, ob er und seine Frau bereits Erfahrungen in Bezug auf Fesselspielchen beim Sex haben. "Ey, ihr Perversen. Eigentlich kann ich keine Frage hier beantworten, ohne Skandal", meint Pietro im ersten Moment. Doch nach kurzer Überlegung bringt er Licht ins Dunkel und verrät: "Kann schon gut sein. Aber nicht immer – muss ja besonders bleiben. Aber ja, wir haben Erfahrung damit."

Seinen Fans gibt Pietro mit auf den Weg, mit ihren Partnern offen über die Vorlieben im Bett zu sprechen. "Ich kann auch nur jedem Paar ans Herz legen: Habt keine Hemmungen beziehungsweise versucht, sie zu lösen und seid offen für neue Reize", appelliert der Sänger. Denn "nur normaler Sex" sei zwar schön, auf Dauer aber auch ein wenig eintönig. "Es gibt echt viele gute Sachen, die Mann wie Frau happy machen", schildert der 32-Jährige. Zu diesen "Sachen" zählt bei Pietro und Laura wohl offenbar auch der Reiz an den Fesselspielen.

Was hier so harmonisch klingen mag, war in den vergangenen Monaten keine Selbstverständlichkeit. Hinter Pietro und Laura liegt eine nervenaufreibende Zeit. Nachdem die Polizei im vergangenen Jahr zur gemeinsamen Villa des Musikers und der Influencerin ausrücken musste, überschlugen sich die Schlagzeilen über den Ex von Sarah Engels (32) und dessen Partnerin. Es wurde über körperliche Gewalt und Trennung spekuliert. Doch mittlerweile scheint zwischen den Streithähnen wieder alles gut zu sein. Im November reflektierte Pietro seine Beziehung und machte seiner Laura eine niedliche Liebeserklärung. "Am Ende zählt die Familie und ist das Wertvollste im Leben. Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los. Was wir haben, ist etwas Besonderes", hieß es unter anderem in seiner Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige Anzeige