"First Dates"-Kandidat hängt Fleisch in seiner Wohnung auf

Ein Kandidat der Vox-Kuppelshow First Dates – Ein Tisch für Zwei sorgte mit seinem Hobby für Verwirrung. In der Folge vom 17. Dezember trafen Lara und Leonard aufeinander. Während des Restaurantbesuchs verursachte Letzterer einen skurrilen Moment. Er fragte sein Date: "Bist du denn experimentierfreudig [...] würdest du dir einfach mal Fleisch in die Wohnung hängen?" Diese Situation hätte der 19-Jährige eventuell etwas anders einleiten sollen – Lara lachte sich im Interview danach sichtlich überrumpelt schlapp.

Beim Date fand die Medizinstudentin heraus, dass ihr Gegenüber als Hobby Trockenfleisch produziert. Der auszubildende Fachinformatiker erklärte: "Bei mir hängt Fleisch in einem Netz an einer Schnur. In dem Zimmer schlafe ich auch." Das war für die 21-Jährige zu verrückt. Sie stellte sich vor: "Bei mir hängt da ein Bild und bei ihm ein Stück Fleisch." Die Verantwortlichen der Show posteten den Clip auf Instagram – in den Kommentaren bekam der Hobby-Koch viel Zuspruch. "Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich feiere es", betonte ein Nutzer. Andere empfahlen einen anderen Ansatz zur Erklärung des Hobbys: "Er hätte auch sagen können, dass er es liebt zu kochen und gern Fleisch veredelt."

Nicht nur in diesem Bereich kamen die beiden Kandidaten auf keinen Nenner. Das Date sei zwar "sehr cool" gewesen, aber für ein zweites Treffen reichte das Interesse nicht. In der Sendung gab es schon öfter verrückte Momente zwischen den Teilnehmern. Ebenfalls sehr fleischlastig wurde es am 27. November – da schenkte der Jäger Pascal seinem Date ein selbst geschossenes Würstchen im Vakuumbeutel. Besonders Moderator Roland Trettl (53) fand das total amüsant. Er betonte: "Was für ein geiles Geschenk." Der Moment sorgte zwar ebenfalls für Lacher, aber nicht für ein zweites Treffen.

RTL / Stefan Gregorowius Das Team von "First Dates - Ein Tisch für Zwei"

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit

