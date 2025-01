Gloria Glumac und Emma liefern sich Schlagabtausch im Netz

Dass sich Gloria Glumac (32) in ihre Angelegenheiten einmischt, geht Emma Fernlund (24) mächtig auf die Nerven. Im Netz machte die Ex von Umut Tekin (27) nun offenbar deutlich, was sie von ihrer Sommerhaus-Mitstreiterin hält. "Diese eine Person aus dem Reality-TV, die einfach langweilig ist und sich immer in den Promiflash-Kommentaren einmischt, um auch mal in einem Beitrag erwähnt zu werden", wetterte die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin in einem TikTok-Video, nennt dabei aber nicht explizit Glorias Namen. Aber worüber genau ärgert sich Emma? Vor Kurzem kommentierte Gloria einen Promiflash-Beitrag und behauptete, Emma und Umut wären längst wieder zusammen. Laut der Pferdeliebhaberin sei die Trennung der Realitystars nur Show.

Natürlich ließ Gloria Emmas Seitenhieb nicht unkommentiert und holte bereits zum Gegenschlag aus. In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige einige Screenshots aus dem gerade erwähnten Netz-Clip und schrieb dazu: "Ach, Emmchen. Zumindest hat mein Freund mit mir nicht über WhatsApp Schluss gemacht oder mich betrogen." Aber damit nicht genug! Gloria nutzte die Situation und goss noch ein wenig mehr Öl ins Feuer. "Ich hatte ja schon im Sommerhaus recht, dass euch der Sommerhaus-Fluch treffen wird und ihr eine Kackbeziehung geführt habt", stichelte sie weiter.

Als Umut sich Mitte Dezember von Emma trennte, meldete sich Gloria auch schon zu Wort. "Also erst mal natürlich: Ich hab's ja prophezeit, aber mir tut es voll leid für die. Ich wünsche natürlich beiden eine gute Heilung, dass sie es auch wirklich aus der Beziehung rausschaffen", lautete ihre Einschätzung zu der Trennung. Damals klang die Hundehalterin eigentlich noch recht versöhnlich, denn sie bat ihre Fans auf Social Media: "Versucht bitte sensibel zu sein und nicht auf ihr rumzuhacken – es ist schlimm genug. Aber ja, es ist besser so." Es scheint so, als hätte Glorias Mitgefühl mittlerweile das Weite gesucht.

RTL Gloria Glumac bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024

