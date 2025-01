Gloria Glumac vermutet: Emma und Umut sind wieder zusammen

Ist da was dran? Vor einigen Wochen machte Umut Tekin (27) ganz überraschend mit Emma Fernlund (24) Schluss – und zwar über WhatsApp! Doch bevor die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin die Textnachricht ihres Ex-Partners auf dem Handy lesen konnte, wurde sie von ihrem Bekanntenkreis auf ihre eigene Trennung aufmerksam gemacht. Denn unmittelbar nach der WhatsApp-Nachricht verkündete Umut auf Instagram, dass er sich von Emma getrennt hat. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg und eine Aussprache. Ob die beiden mittlerweile wieder zusammen sind oder nicht, wissen allerdings nur die beiden. Doch Gloria Glumac (32) hat eine Vermutung. "Laut Followern, die mir schreiben, steht das Auto von Umut bei Emma. Glaube, die sind mittlerweile wieder zusammen und alles nur für Show", kommentiert die Sommerhaus-Kandidatin unter einem Promiflash-Beitrag auf Social Media.

Gloria scheint nicht die Einzige zu sein, die an ein Liebes-Comeback von Umut und Emma glaubt. Unter ihrem Kommentar sammeln sich prompt Zustimmungen von anderen Social-Media-Nutzern. "Das klingt nicht abwegig", schreibt einer. Andere wiederum ärgern sich, dass die 32-Jährige zu allem ihre Meinung kundtut. "Selbst wenn? Kann doch sein, dass er da noch wohnt. Irgendwie findet man Glorias Senf unter jeglichen Trash-TV-Kandidaten-Posts", ärgert sich ein anderer.

Umut und Emma lernten sich während der Dreharbeiten zu "Temptation Island V.I.P." kennen und lieben. Von außen betrachtet hätte man meinen können, die Realitystars führen eine harmonische Beziehung. Im Sommerhaus fing die Fassade dann allerdings an zu bröckeln: Umut und Emma zofften sich, was das Zeug hält. Nachdem der 27-Jährige mit seiner Ex-Partnerin Schluss gemacht hatte, beschuldigte Emma ihn, sie betrogen zu haben. "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Scheiße", wetterte sie auf Instagram.

RTL Gloria Glumac bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Emma Fernlund und Umut Tekin

