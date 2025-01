Lisa Mantler genießt den ersten Winterurlaub mit ihrem Baby

Im November wurde Lisa Mantler (22) zum ersten Mal Mama. Die Influencerin und ihr Mann Jonas begrüßten einen kleinen Sohn in ihrer Familie. Auf Instagram gibt die Neu-Mama seither immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Kind – dazu gehört es für sie auch, schöne Erinnerungen mit ihrem Kleinen zu schaffen. So befindet sich Lisa momentan mit ihren Liebsten im Winterurlaub in Österreich – der erste für ihr Baby. "Babys und Kinder inspirieren mich so sehr! Sie freuen sich über kleine Dinge... Dinge, die wir nicht einmal erkennen oder uns die Zeit nehmen, sie zu genießen!", freut sie sich zu einem süßen Video, in dem sie und ihr Nachwuchs den Schnee draußen beobachten.

Durch ihren Sohn ändert sich wohl auch Lisas Sicht aufs Leben ein wenig. "Ich möchte öfter über die kleinen Dinge staunen können. Mein Leben entschleunigen... nicht sooo viel Stress machen... einfach das Hier und Jetzt genießen", erklärt die Bloggerin nachdenklich. Den ersten Urlaub mit ihrem Baby genießt Lisa wohl so richtig. Kein Wunder – Schnee, Berge und strahlend blauen Himmel dürfen sie, ihr Mann und ihr Sprössling aktuell jeden Tag bewundern, wie sie in einigen Posts glücklich zeigt.

Die Geburt ihres ersten Kindes machte Lisa im vergangenen November mit einem süßen Foto auf Social Media öffentlich. Darauf zeigen sie, Jonas und ihr Neugeborenes ihre Füße – alle tragen niedliche Socken, auf denen Daddy, Mommy und Mini geschrieben steht. Den Namen ihres Sohnes behalten die stolzen Eltern für sich – auch sein Gesicht zeigen sie nicht. Lisa und Jonas gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben, seit März 2023 sind sie verheiratet.

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn im Januar 2025

Instagram / lisa Influencerin Lisa Mantler mit ihrer Familie

