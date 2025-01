Plant Sam Dylan eine Aktion für seine Dschungelcamp-Abreise?

Bei Sam Dylan (33) geht es momentan drunter und drüber. Gerade erst musste er den Tod des Vaters seines Freundes Rafi Rachek (35) verkraften. Nun trifft er letzte Vorbereitungen für seine Zeit im Dschungelcamp. In seiner Instagram-Story teaserte er jetzt ein Projekt für seine Abreise an. "Ich suche für morgen dringend zwei Jungs in Frankfurt als Security/Komparsen", schrieb der ehemalige Sommerhaus-Bewohner und berichtete, dass er noch viel zu erledigen hat. Am Frankfurter Flughafen geht die Reise nach Australien für alle Camper los – die Vermutung liegt also nahe, dass Sam sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt hat.

Dass Sam sich nie die Chance auf einen gelungenen Auftritt nehmen lässt, bewies er schon im Ankündigungsvideo der Dschungelcamper. Darin trug der TV-Star ein Outfit, das aus gelbem Flatterband bestand, auf dem in großen Buchstaben sein Name zu lesen war. Im Netz verriet der Influencer, dass dafür stolze 256 Meter Tape benutzt worden seien. Inspiriert war der Look von Kim Kardashian (44), die im Herbst 2022 eine ähnliche Konstruktion während der Fashion Week in Paris zum Besten gab.

In diesen Tagen sollte sich Sam voll und ganz den Vorbereitungen für das Dschungelcamp widmen können, doch der Tod von Rafis Vater beschäftigte ihn sehr. Auf Social Media offenbarte er vor Kurzem: "Auch wenn ich seine Eltern nie kennengelernt habe, macht mich diese Nachricht unendlich traurig."

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

