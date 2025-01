Roger Nores reicht Klage gegen Liam Paynes Vater Geoff ein

Der Tod von Liam Payne (✝31) sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Laut TMZ hat Roger Nores, ein Freund des einstigen One Direction-Stars, rechtliche Schritte gegen dessen Vater Geoff eingeleitet. Der Grund: Geoff soll eine eidesstattliche Erklärung bei der Polizei von Buenos Aires eingereicht haben, in der er behauptete, Roger habe "die volle Verantwortung für Liams Pflege während der letzten Zeit, als ich nicht da war" gehabt. Der Unternehmer streitet dies jedoch ab – und betont in seiner Anklage, er habe "niemals zugestimmt", der Betreuer des Sängers zu sein, und sei es auch nie gewesen.

Darüber hinaus wirft er dem 66-Jährigen vor, wichtige E-Mails der beiden nicht offengelegt zu haben, die belegen könnten, dass Roger frühzeitig darauf hingewiesen hatte, Liam nicht länger ausreichend unterstützen zu können. In der Klageschrift heißt es, er habe Geoff im August 2024 geraten, Maßnahmen bezüglich Liams Zustand zu ergreifen, da ihm dieser Sorgen bereite. Außerdem habe er den Briten im September gebeten, zu seinem Sohn zu fliegen und sich um ihn zu kümmern – der Vater des "Teardrops"-Interpreten sei dieser Aufforderung allerdings nicht nachgekommen.

Roger gehört zu den fünf Personen, die sich im Fall von Liams Tod wegen fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Der 31-Jährige war im vergangenen Oktober im CasaSur Hotel in Buenos Aires von einem Balkon gestürzt und erlag laut Mirror den Folgen eines sogenannten "Polytraumas" – also mehrfacher schwerer Verletzungen. Neben dem 35-Jährigen wurden zudem der Hotelmanager Gilda Martin und der Rezeptionist Esteban Grassi sowie die zwei Mitarbeiter Ezequiel Pereyra und Braian Paiz angeklagt, da diese ihm mutmaßlich Kokain verkauft hatten.

Getty Images Liam Paynes Vater Geoff

Getty Images Liam Payne, August 2018

