Liam Paynes (†31) Todesursache ist jetzt offiziell bestätigt

Die traurige Wahrheit über den Tod von Liam Payne (✝31) ist ans Licht gekommen. Der ehemalige One Direction-Star, der im Oktober bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, erlag laut Gerichtsmediziner Dr. Roberto Victor Cohen den Folgen eines sogenannten "Polytraumas" – also mehrfacher schwerer Verletzungen. Gerichtsmediziner Crispin Butler erklärte The Mirror zufolge, dass die Ermittlungen in Argentinien, wo sich der tödliche Sturz ereignete, noch andauern: "Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die relevanten Informationen über den genauen Hergang zu beschaffen."

Die Umstände, die zu diesem tragischen Unfall führten, bleiben Gegenstand laufender Ermittlungen – eine endgültige Klärung könnte noch Monate dauern. Doch die Investigation hat bereits erste Konsequenzen nach sich gezogen: Fünf Personen wurden in Argentinien im Zusammenhang mit Liams Tod angeklagt. Der Sturz ereignete sich im Casa Sur Hotel in Buenos Aires, von dessen Balkon Liam im dritten Stock fiel. Laut der argentinischen Strafverfolgung müssen sich der Hotelmanager Gilda Martin, der Rezeptionist Esteban Grassi und Liams Freund Roger Nores wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Zwei weitere Mitarbeiter, Ezequiel Pereyra und Braian Paiz, wurden wegen des mutmaßlichen Verkaufs von Kokain angeklagt.

Am 20. November 2024 wurde Liam Payne in der St. Mary the Virgin Church in Old Amersham, England, zur letzten Ruhe gebettet. Hunderte Fans säumten die Straßen, während Familie und Freunde Abschied von dem Sänger nahmen. Die mittelalterliche Kirche war liebevoll geschmückt: Herbstliche Blumenarrangements aus roten und orangefarbenen Blättern sowie weißen Rosen zierten die Eingänge. Liam wurde in einer weißen Kutsche zur Trauerfeier gebracht, deren Dach mit geschnitzten Holzelementen und Rosen geschmückt war. Besonders emotional: Die Blumen bildeten das Wort "Daddy" – ein rührender Hinweis auf seinen siebenjährigen Sohn Bear. Zu Ehren des Verstorbenen kamen auch seine ehemaligen One Direction-Kollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (33), Niall Horan (31) und Zayn Malik (31). Es war das erste Wiedersehen der Bandmitglieder seit fast einem Jahrzehnt.

Liam Payne, Musiker

Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction