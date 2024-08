"Willkommen Lion": Alexander Klaws ist erneut Papa geworden

Alexander Klaws (40) und Nadja Scheiwiller (39) schwelgen im absoluten Babyglück: Der einstige DSDS-Gewinner und seine Frau durften ihr drittes Kind in die Arme schließen. Diese zuckersüße Nachricht teilt der frischgebackene Vater nun mit seinen Fans auf Instagram. Zu einem Foto, das ihn, seine zwei Kinder und Nadja zeigt, schreibt er: "Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws Haufen' komplett macht!" Der kleine Lion Kiano Klaws erblickte am 31. Juli um kurz nach zwei Uhr das Licht der Welt.

Die Emotionen der vergangenen Tage sind für Alexander und seine Familie mehr als überwältigend gewesen. Er verrät, dass er bei der Geburt seines dritten Kindes dabei gewesen sei und scherzt: "Ich war bei der Geburt dabei, weil Lion sich an die ersten Papa-Sohn-Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam." Alex war die vergangenen Wochen nämlich stets auf der Bühne und musste abliefern. Ein besonderer Dank geht aber vor allem an seine Frau Nadja und alle Frauen dieser Welt, die tagtäglich neues Leben schaffen. Jetzt steht für den dreifachen Papa aber erst mal das Kennenlernen seines Sohnes an.

Nadja und Alex gehen bereits seit über 14 Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor rund sieben Jahren erblickte der erste gemeinsame Nachwuchs das Licht der Welt – 2020 folgte Kind Nummer zwei. Kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes machte der 40-Jährige seiner zu diesem Zeitpunkt noch vierköpfigen Familie eine niedliche Liebeserklärung. "Diese dreieinhalb Menschen bedeuten mir mein Leben. Ich liebe meine Familie über alles, die mir Kraft und den Glauben gibt, alles erreichen zu können – genauso wie meine wunderschöne Frau Nadja, die mir jeden Tag neue Gründe gibt, mich neu in sie zu verlieben", schrieb er unter einem Foto auf Instagram.

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine Familie im August 2024

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws, seine Frau Nadja Scheiwiller und ihre zwei gemeinsamen Kinder

