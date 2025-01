"Bauer sucht Frau"-Carolin begeistert mit Dessous-Fotos

Für Fans der beliebten RTL-Show Bauer sucht Frau gab es am Donnerstagabend beim Jubiläums-Special anlässlich des 20-jährigen Bestehens spannende Einblicke in das Leben ehemaliger Kandidatinnen und Kandidaten. Die 27-jährige Landwirtin Carolin, die vor zwei Jahren in der 19. Staffel auf der Suche nach der großen Liebe war, sorgte dabei für Schlagzeilen. Zwar hatte sie ihren Traummann in der Show nicht gefunden, doch mittlerweile könnte sich dies ändern. "Ich lerne gerade jemanden kennen", verriet sie Moderatorin Inka Bause (56) strahlend. Doch damit nicht genug: Carolin überraschte mit einer weiteren Information – sie hat für den Jungbauernkalender in Dessous posiert.

Selbstbewusst erklärte die Blondine im Gespräch ihre Entscheidung, vor der Kamera so freizügig zu sein. "Ich mag meinen Körper und finde, das muss man auch anderen Leuten zeigen", sagte sie ehrlich. Sie wolle damit ein Zeichen setzen: Schönheit habe nicht nur eine Kleidergröße. "Ich bin jetzt nicht die Dünnste. Deshalb wollte ich zeigen, dass man sich auch mit ein paar Kilos mehr wohlfühlen kann", ergänzte sie in der Jubiläumsshow. Das Dessous-Shooting für den Kalender zeigt Carolin von einer ganz anderen Seite und begeistert nicht nur ihre Fans, sondern auch potenzielle neue Verehrer.

Während das Kapitel Liebe für Carolin neuen Schwung aufnehmen könnte, sieht es bei einem anderen ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Star düster aus. Der 74-jährige Andreas, der 2018 in der Serie Ingeborg kennen und lieben lernte, berichtete von der Trennung, die ihn schwer gezeichnet habe. Nachdem die beiden nach Deutschland zurückgezogen waren, um Ingeborgs Heimweh zu lindern, verschwand sie eines Tages nach einem Streit spurlos aus seinem Leben. "Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört", erzählte Andreas. Er bleibe allerdings positiv, denn schon einmal hat ihm die Show die Liebe ermöglicht – vielleicht klappt es ja erneut.

Anzeige Anzeige

RTL Carolin und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

Anzeige Anzeige

RTL Carolin, Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Marcel, Lukas, Martin und Stefan

Anzeige Anzeige

Anzeige