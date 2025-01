So emotional wird das große "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

Es schadet sicher nicht, die Taschentücher bereitzuhalten. Am 16. Januar läuft auf RTL ein ganz besonderes TV-Spezial. Bei "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" wird auf die schönsten und emotionalsten Momente der vergangenen 20 Staffeln zurückgeblickt. In der Vorschau wurde auch bereits deutlich, dass sich Moderatorin Inka Bause (56) total auf die besondere Ausgabe freut. "Es ist wie ein großes Familientreffen", schwärmt sie. Bei dem großen "Bauer sucht Frau"-Spezial sind selbstredend auch einige bekannte Pärchen der Kuppelshow dabei. Beispielsweise Milchbauer Josef und seine Frau Narumol, die sich in der fünften Staffel kennen und lieben lernten.

Das Paar lebt mit seiner Tochter Jorafina auf seinem Hof in Bayern. Beim großen Wiedersehen macht der Rückblick Narumol total emotional. "Ich bin Thailänderin und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück bei 'Bauer sucht Frau'. Das hat mir so viel Liebe gegeben. Ich kann nur herzlichen Dank sagen, liebe Inka", erklärt sie ganz gerührt. Gerald (39) und Anna Heiser (34) sind ebenfalls dabei – berichten allerdings von den Problemen mit ihrer Farm in Namibia. Auch Schäfer Heinrich (58) ist zu sehen. Er sucht immer noch die große Liebe und räumt sich noch eine kleine Chance bei Inka ein.

Zudem blickt auch Inka auf ihren allerersten Drehtag bei "Bauer sucht Frau" zurück. Es verspricht also, super emotional zu werden. Seit 20 Jahren führt die 56-Jährige durch die beliebte Sendung. Hat sie nicht langsam mal die Nase voll davon? Noch nicht, aber Inka deutete im Interview mit RTL an: "Ich möchte nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können." Das 25. Jubiläum wolle sie aber schon noch mitmachen, konnte sie ihre Fans beruhigen.

RTL2 Josef und Narumol mit ihrer Familie

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

