Céline Dion widmet ihrem verstorbenen Mann rührende Worte

Céline Dion (56) hat am Donnerstag ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil (✝73) anlässlich seines 83. Geburtstags Tribut gezollt. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Schwarz-weiß-Porträt von René, der auch ihr langjähriger Manager war, und richtete herzzerreißende Worte an ihn: "Heute ist dein Geburtstag, aber das Datum spielt keine Rolle, denn es gibt keinen Tag, an dem wir das Leben nicht mit dir feiern. Du bist jeden Tag ein Teil von uns in den Erinnerungen, die wir schätzen." Zusammen mit ihren drei Söhnen, René-Charles (23) sowie den Zwillingen Nelson (14) und Eddy (14), gedachte die "My Heart Will Go On"-Interpretin ihres Ehemanns, der 2016 an den Folgen seiner Krebserkrankung verstarb.

Céline nutzt regelmäßig ihr öffentliches Profil, um Renés Andenken zu ehren. Im Dezember erinnerte sich die Kanadierin an ihrem 30. Hochzeitstag mit einem Bild von ihrer Hochzeit an ihren Liebsten. "Du erfüllst noch immer unsere Herzen, jeden Tag. Du bist alles für uns. Wir vermissen dich so sehr", schrieb sie dazu. Trotz ihres eigenen gesundheitlichen Kampfes mit dem seltenen Stiff-Person-Syndrom, das ihren Alltag stark einschränkt, teilt Céline regelmäßig solche ergreifenden Einblicke mit ihren Fans.

Die Liebesgeschichte von Céline und René war einzigartig. Die beiden lernten sich kennen, als sie gerade einmal 12 Jahre alt war und er, 26 Jahre älter, als ihr Manager fungierte – sie wurden später ein Paar und heirateten 1994. Für Céline hält der Musikproduzent bis heute eine wichtige Rolle in ihrem Leben inne. "Ich bin immer noch mit René verheiratet. Er ist immer noch mein Ehemann", betonte sie im vergangenen Jahr gegenüber People.

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025

Getty Images Céline Dion und René Angélil mit ihren Kindern Nelson, Eddy und René-Charles, Februar 2011

