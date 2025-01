Diese "Love Is Blind: Germany"-Pärchen scheitern vorm Altar

Bei Love Is Blind: Germany stellten sich die Singles einem krassen Experiment: Sie lernen sich kennen, ohne sich je gesehen zu haben, verloben sich im besten Falle, genießen einen Traumurlaub, ziehen zusammen und enden vor dem Traualtar. Während viele Pärchen bereits auf dem Weg zur Traumhochzeit gescheitert sind, stehen sich Hanni und Daniel sowie Sally und Medina am Altar gegenüber. Doch als es ernst wird, bringt Hanni das Jawort nicht über ihre Lippen. "Um 'Ja' zu sagen, hat einfach das Gefühl gefehlt, dass ich mir zu 1000 Prozent sicher bin, dass ich 'Ja' sagen kann, ohne einen Rückzieher zu machen. Ich habe das Gefühl, er ist schon viel weiter in seinen Gefühlen als ich, und ich habe Angst, dass ich dem nicht nachkomme", erklärt sie die Abfuhr ihres Verlobten. Dieser verlässt den Brautsaal sichtlich mitgenommen und verrät der Blondine in einem Gespräch unter vier Augen: "Ich hätte 'Ja' gesagt."

Auch Sally ist noch nicht bereit, den Bund der Ehe einzugehen. "Medina, so sehr ich gerne 'Ja' sagen würde, kann ich es heute nicht. Ich weiß, wie wichtig dir die Ehe ist und mir auch, und ich möchte uns eine faire Chance geben", erklärt sie ihrem Verlobten sichtlich mitgenommen. Dieser zeigt Verständnis für die Entscheidung der 27-Jährigen. "So gerne wir beide jetzt hier 'Ja' gesagt hätten […], wir wollen es nur einmal machen und dann auch richtig. Das ist nur das Finale von einem Experiment, nicht für uns", erklärt Medina unter Tränen und küsst Sally im Anschluss.

Unter dem neuesten Instagram-Beitrag des offiziellen Accounts der Show kommentieren die Fans fleißig und teilen ihre Meinung zu den geplatzten Hochzeiten. "Hanni und Daniel haben also nicht geheiratet… Welch Überraschung. Sie war nur für den Fame dabei", "Hannis Reaktion war dermaßen emotionslos, sorry, aber meiner Meinung nach war in der Staffel absolut alles Show und es ging nur darum, Reichweite zu generieren" oder "So krasse Eheversprechen und dann 'Nein' sagen. Die Folge hat mein Herz gebrochen", meinen drei User. "Ich verstehe Hanni. In so kurzer Zeit so weit zu sein für ein 'Ja', ist echt schwer", kommentiert ein Nutzer verständnisvoll.

Instagram / hannihase "Love is Blind: Germany"-Hanni, Juni 2024

Instagram / sally.os Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

