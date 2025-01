Zwei "Love Is Blind"-Paare halten Flitterwochen nicht stand

In der fünften Folge von "Love Is Blind: Germany" zeigt sich, welche der jungen Paare das Liebesexperiment abbrechen und nicht den Gang zum Altar wagen. Darunter sind Shella und Pascal. Sie befanden sich erst in einem Liebesviereck, doch entschieden sich letztendlich füreinander. In den Flitterwochen sind sie sich bezüglich ihrer gemeinsamen Zukunft allerdings uneinig. Während Shella davon schwärmt, wie gut die beiden zusammen harmonieren, ist das für den 33-Jährigen nicht genug für eine Partnerschaft. "Ich kann dir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr geben, weil ich diese Gefühle nicht so habe, die einfach notwendig sind für eine Beziehung", erklärt Pascal. Shella trifft diese Tatsache sehr und sie ist erst einmal sprachlos. "Ich war dabei, wirklich Gefühle für ihn zu entwickeln", enthüllt sie im Einzelinterview.

Auch für ein weiteres Paar geht die Reise in der Kuppelshow zu Ende. Tolga und Shila hatten ebenfalls einen schweren Start, da sich der 34-Jährige zwischen zwei Kandidatinnen entscheiden musste. Nach dem Aufeinandertreffen mit Shila schien ihre Beziehung aber zuerst in die richtige Richtung zu gehen – für den Versicherungsvertreter reichte es aber insgesamt nicht aus. Bei einem Gespräch mit Shila offenbart er, was ihm auf dem Herzen liegt. "Ich bin hier hergekommen, um mich zu verlieben [...] und mir war schon auch wichtig, ehrlich gegenüber dir zu sein und zu sagen, dass diese Gefühle, die ich in den Pods hatte [...], dass die bei mir nicht mehr vorhanden sind", gesteht Tolga. Shila überrascht diese Nachricht, bei ihr selbst sollen sich nämlich Emotionen aufgebaut haben. "Also es ist auf jeden Fall was hier bei mir, da ist was, da wird auch immer was sein", gibt sie auf ihr Herz zeigend preis. Nach einem emotionalen Gespräch beschließen die beiden aber weiterhin Freunde zu bleiben.

Für die Zuschauer bleiben einige Situationen unverständlich. Bereits nachdem die ersten Folgen veröffentlicht wurden, beschwerten sich Fans im Netz, dass die Handlung in der Sendung viel zu hastig vorangetrieben wird. "Alles passiert viel zu schnell", beklagt eine Userin auf Instagram. Die Kritiker sind vor allem mit der Umsetzung und dem Schnitt der Show unzufrieden, da diese wenig Raum für tiefgründige Gespräche lassen, die den Zuschauern die Gefühlslage der Kandidaten näherbringen.

Paul Huttemann/Netflix © 2024 "Love is Blind: Germany"-Kandidaten Pascal und Shella

Love Is Blind: Germany - Produktionsstandbild "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten Shila und Tolga

