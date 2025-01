Lady Gaga und Co. organisieren Charity-Show für Los Angeles

Kalifornien wird aktuell von schweren Waldbränden heimgesucht. Promis und Anwohner mussten reihenweise ihre Häuser verlassen – einige verloren ihr gesamtes Anwesen in den Flammen. Jetzt will Hollywood helfen. Dafür wird am 30. Januar das FireAid-Konzert in L.A. stattfinden. Wie unter anderem People berichtet, werden dort Größen der Musikszene zusammenkommen, um für den guten Zweck zu performen. Unter anderem sind Billie Eilish (23) und ihr Bruder Finneas, Lady Gaga (38), Green Day, Katy Perry (40), die Red Hot Chili Peppers sowie Rod Stewart (80), Sting (73) und Jelly Roll dabei. Einen besonderen Auftritt soll die Rockgruppe Dave Matthews Band zusammen mit John Mayer (47) haben. Während der Show sollen Spenden für Betroffene der Brände gesammelt werden.

Zusätzlich können Fans auf der ganzen Welt die Konzerte in Livestreams auf Plattformen wie YouTube, Spotify, Apple TV oder Prime Video verfolgen. So sollen weitere Gelder für den guten Zweck gesammelt werden. FireAid ist nicht die erste, aber wohl die bisher größte Hilfsaktion, an der sich Prominente beteiligen. Viele drückten im Netz nicht nur ihre Dankbarkeit für das Engagement der Einsatzkräfte aus, sondern packten auch tatkräftig mit an. Unter anderem halfen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) einer Hilfsorganisation, Lebensmittel zu verteilen. Der Rapper The Game (45) unterstützte die Feuerwehrleute und versorgte sie mit Kaffee, Wasser und Decken. Paris Hilton (43) wiederum besuchte ein Tierheim, das vor dem Feuer gerettete und geflohene Haustiere aufnahm.

Bereits seit mehreren Wochen kämpft der Süden Kaliforniens mit den Bränden. Ganze Wohngebiete wurden durch die Flammen bis auf die Grundmauern zerstört. Einige Stars teilten die Schäden im Netz oder in den Medien. Hollywoodstar Mel Gibson (69) war im Podcast von Joe Rogan (57) zu Gast, als er erfuhr, dass sein Haus abgebrannt ist. "Es ist emotional und erschütternd", erklärte er gegenüber NewsNation. It-Girl Paris sah ihre Anwesen in den Nachrichten brennen. Auch Promis wie Miles Teller (37) oder Milo Ventimiglia (47) verloren ihre Häuser. Nur wenige hatten Glück – so blieb das Heim von Star Wars-Star Mark Hamill (73) ganz, und auch die deutsche Sängerin Sandy Mölling (43) behielt ihre vier Wände.

Getty Images Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong und Tré Cool im September 2017 beim Global Citizen Festival

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

