Melania Trump kündigt Doku über ihr Leben als First Lady an

Melania Trump (54) gewährt bald exklusive Einblicke in ihr Leben als First Lady der Vereinigten Staaten. In einer neuen Dokumentation, die der Hollywood-Regisseur Brett Ratner (55) derzeit für Amazon Prime Video dreht, wird ihr Alltag vom Übergang ins Weiße Haus bis hin zu ihren Pflichten vor Ort beleuchtet. Melania, die auch als ausführende Produzentin des Films fungiert, gab in einem Interview mit Fox News an, dass die Dreharbeiten bereits im November begonnen haben und aktuell noch stattfinden. "Es geht um den Umzug, das Packen, das Einrichten des Büros der First Lady und wie man aus dem Weißen Haus ein Zuhause macht. Die Leute wissen gar nicht, was alles dazugehört", erklärte die gebürtige Slowenin.

Der Film, der später in diesem Jahr sowohl in Kinos als auch auf Prime Video erscheinen soll, ist laut der Produktion darauf ausgelegt, den Zuschauern einen "beispiellosen Blick hinter die Kulissen" zu bieten. Melania begründete das Projekt mit der Resonanz auf ihre im letzten Jahr erschienenen Memoiren: "Das Buch war so ein Erfolg, und ich bin sehr stolz darauf. Ich habe so viele Nachrichten erhalten, dass meine Fans gerne mehr von mir hören würden", sagte die Ehefrau des designierten Präsidenten. Ihre Idee war es, diese Nachfrage mit einem Film zu beantworten, wie sie im Interview weiter ausführte: "Mein Leben ist unglaublich. Es ist unglaublich viel los. Also habe ich meinen Agenten gebeten, einen entsprechenden Deal für mich zu machen."

Melania, die vor ihrer Zeit im Weißen Haus vor allem als Model bekannt war, lebte seit Ende ihrer letzten Amtszeit weitgehend zurückgezogen. Während ihrer Jahre als First Lady nutzte sie die mediale Aufmerksamkeit für ihre "Be Best"-Initiative – ein Programm, das sich auf das Wohl von Kindern konzentrierte. Trotz des großen öffentlichen Interesses hat Melania stets darauf bestanden, private Details ihres Familienlebens zu schützen, besonders wenn es um ihren Sohn Barron (18) geht. Ihr neues Filmprojekt dürfte daher für viele Fans eine seltene Gelegenheit sein, die 54-Jährige möglicherweise etwas privater kennenzulernen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald und Melania Trump bei der Beerdigung von Jimmy Carter in Washington D.C. 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump und ihr Sohn Barron Trump, November 2024

Anzeige Anzeige