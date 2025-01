Pierre Sanoussi-Bliss schließt ein Liebescomeback nicht aus

Vor Kurzem hat Pierre Sanoussi-Bliss die Trennung von seinem langjährigen Ehemann Till bekannt gegeben. Allerdings leben die beiden schon eine ganze Weile wieder als Singles – nämlich seit August des vergangenen Jahres. Das heißt aber nicht, dass das Ex-Paar miteinander fertig ist. Tatsächlich stehen die beiden immer noch sehr eng in Kontakt. Der Schauspieler erzählt gegenüber RTL: "Es hat sich [zwischen uns] nichts geändert, außer dass wir nicht mehr zusammen sind in dem Sinne. Und es besagt ja auch nicht, dass wir vielleicht irgendwann wieder zusammenfinden. Ich meine: Wie oft hat Elizabeth Taylor (✝79) Richard Burton geheiratet?" Diese Hollywoodlegenden haben sich berühmtermaßen zweimal das Jawort gegeben.

Schon als Pierre die Trennung völlig überraschend auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, betonte er, dass zwischen ihm und seinem Ex-Partner kein böses Blut fließt. "Wir finden uns weiterhin großartig. Es gab keinen Rosenkrieg. Wir sind vernünftig", schrieb er dazu. Auch im aktuellen Interview erzählt er, dass sie immer noch Kaffee miteinander trinken und viel miteinander lachen. "Wir haben uns sehr lieb. Das ist nicht die Frage. Wir haben aber sehr unterschiedliche Pläne für die Zukunft", erklärt er. Was genau der ehemalige Hauptdarsteller aus "Der Alte" in seiner Zukunft noch alles vorhat, erläutert er jedoch nicht.

Möglicherweise sieht er in seiner nahen Zukunft schon die Dschungelkrone auf seinem Haupte sitzen. Immerhin steht ihm sein Einzug ins Dschungelcamp unmittelbar bevor. Bisher zeigte er sich von den lauernden Gefahren und Ekelprüfungen wenig beeindruckt. "Als Kind war ich 13 Jahre am Dauercampen mit meinen Eltern am Liepnitzsee. Ich bin ja ein Ossi, ein Kind der DDR. Wir [...] waren mitunter sechs Wochen am Stück campen", erzählte er im Gespräch mit dem Sender. Auch die anderen Kandidaten der Show scheinen ihn nicht aus der Ruhe bringen zu können. "Meine Toleranzgrenze liegt ziemlich hoch. Und wenn mir nicht jemand unter der Gürtellinie begegnet, haben wir kein Problem miteinander", war er sich sicher.

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss und Till Kaposty-Bliss, 2013

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

