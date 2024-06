Ungewöhnlich öffentlich: Joe Alwyn posiert für Fotografen

Schon wieder im Rampenlicht? Joe Alwyn (33) war am Mittwochabend zu Gast beim Gucci Private Dinner in einem Londoner Sternerestaurant. Es ist das zweite Mal in nur wenigen Tagen, dass der Hottie gesichtet wurde – normalerweise hält er sich mit öffentlichen Auftritten zurück. Umso mehr zog er die Aufmerksamkeit der Paparazzi auf sich, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen: Lässig posierte er mit Sonnenbrille in einem schwarzen Ensemble, bestehend aus einer legeren Anzughose und einer schicken Bomberjacke mit einem tief ausgeschnittenen weißen Shirt darunter. Als Farbklecks kombinierte Joe rote Sneaker.

Zuletzt wurde der 33-Jährige am vergangenen Wochenende in New York gesichtet, als er eine Vorführung seines neuen Films "Kind of Kindness" besuchte. Dort wird sich der Brite wohl bestens auskennen – die Metropole ist das Zuhause von seiner Ex-Freundin Taylor Swift (34). Zufälligerweise besuchte er die Stadt aber zu der Zeit, als die Sängerin selbst gerade auf ihrer "The Eras"-Tour ein paar Tage in Joes Heimat London spielte. Ob es sich bei diesem Städtetausch um einen Zufall handelt? Da die 34-Jährige aber bereits am kommenden Wochenende ihre Tour in Irland fortsetzt, könnte es sein, dass sie die englische Hauptstadt schon wieder verlassen hat – und Joe sich keine Sorgen machen muss, seiner Ex über den Weg zu laufen.

Ihre Beziehung hielten der "The Favourite"-Darsteller und die "Fortnight"-Interpretin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst vor Kurzem brach Joe sein Schweigen und gab gegenüber The Sunday Times Style ein Statement zur Trennung von dem Popstar ab: "Es ist jetzt etwas über ein Jahr her und ich habe das Glück, aktuell an einem guten Platz in meinem Leben zu sein, beruflich und privat. Es geht mir richtig gut."

Getty Images Schauspieler Joe Alwyn im Februar 2020 in Hollywood

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

