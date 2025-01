Billy Ray Cyrus gerät in Kritik für Auftritt bei Trump-Event

Billy Ray Cyrus (63) sorgt derzeit für Schlagzeilen: Der Musiker hat sich entschieden, bei der bevorstehenden Amtseinführung von Donald Trump (78) eine musikalische Performance beizutragen. Auch wenn der Vater von Sängerin Miley Cyrus (32) mit Künstlern wie Gavin DeGraw und Carrie Underwood (41) die Bühne teilt, scheint gerade dieser Auftritt für hitzige Diskussionen zu sorgen – vor allem bei Mileys Fans. Auf X lassen sie ihrer Empörung freien Lauf und schreiben: "Jemand muss Miley adoptieren, sie verdient einen besseren Vater als diesen Typen" und "Jetzt verstehe ich total, warum Miley keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Das ist ja peinlich."

Doch warum macht das Ganze die Fans der Sängerin so wütend? Bei einem Wahlkampfauftritt im vergangenen Juli machte Donald eine spöttische Bemerkung über die unterschiedlichen politischen Ansichten des früheren Vater-Tochter-Duos: "Wie hast du eine so liberale Tochter großgezogen, Billy? Wie konnte das passieren?" Miley stellte sich nämlich schon vor vielen Jahren gegen die politische Richtung, die Donald mit seiner Partei verfolgt. Während eines Interviews mit Vanity Fair im Jahr 2019 nannte sie den neu-gewählten US-Präsidenten ein "völlig rassistisches, sexistisches, hasserfülltes A*schloch". Dass Billy sich so öffentlich gegen die Meinung seiner Tochter stellt, lässt viele Fans vermuten, dass Billy und Miley sich nicht so schnell wieder versöhnen werden.

Die Spannungen zwischen Miley und Billy Ray sollen sich bereits 2022 verschärft haben, als sich der Country-Sänger von Mileys Mutter Tish Cyrus (57) scheiden ließ. Das führte zu einem Bruch innerhalb der Familie. Im vergangenen Jahr tauchte zudem ein mutmaßlicher Audio-Mitschnitt auf, in dem Billy seine Tochter als "Teufel" und "Sch****" beschimpfte. Nachdem der Streit eine Weile gewütet hatte, versuchte Billy jedoch letztendlich, wieder in Kontakt mit Miley zu treten. Zum Geburtstag der Musikerin teilte er ein niedliches Kinderfoto von ihr auf Instagram und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, Miley! Ich hoffe, es ist der beste aller Zeiten."

Getty Images Donald Trump im November 2024

Getty Images Billy Ray, Tish und Miley Cyrus im Jahr 2019

