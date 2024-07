Heftige Aufnahmen: Billy Ray Cyrus beschimpft seine Familie!

Die Schlagzeilen um Billy Ray Cyrus (62) reißen einfach nicht ab. Eine schockierende Audioaufnahme, die Daily Mail vorliegt, lässt den Country-Sänger nun in keinem guten Licht dastehen. In der Datei ist zu hören, wie der Hannah Montana-Star seine Noch-Ehefrau Firerose und auch seine Tochter Miley Cyrus (31) in einer Reihe von fluchenden Ausbrüchen herabwürdigt. An einer Stelle beschimpft er seine Ex beispielsweise als "egoistische, verdammte Schlampe". Zudem wettert er weiter: "Ich weiß nicht, wer zum Teufel du denkst, dass du bist, aber du wirst nicht zuhören." Er richtet seine wütenden Tiraden offenbar auch gegen seine Tochter, die er als "Teufel" bezeichnet. Außerdem erklärt er weiter über sie: "Jeder weiß, dass dieser Teufel eine Schlampe ist." Wann und unter welchen Umständen die Aufnahmen entstanden sind, ist aktuell nicht bekannt.

Doch Billy Rays Verhalten beschränkt sich offenbar nicht nur auf Beschimpfungen gegen Firerose oder Miley. In weiteren Textnachrichten und Audioaufnahmen, die dem Magazin vorliegen, lässt sich der Musiker auch über seine Ex-Frau Tish Cyrus (57) und andere Frauen aus. In einer Nachricht an seinen Manager bezeichnete er seine erste Ehefrau beispielsweise als "Lügnerin und Betrügerin" und behauptete, sie sei "Abschaum". Mit ihr war der "Achy Breaky Heart"-Interpret von 1993 bis 2022 mit einigen Unterbrechungen verheiratet. Nach der Trennung wirkte es eigentlich so, als würde zwischen ihnen kein böses Blut fließen. Doch Billys Worte gegenüber der Mutter seiner Kinder hören sich jedoch alles andere als freundlich an...

Nach der Scheidung von Tish fand Billy schnell eine neue Partnerin. Er und Firerose fackelten zudem nicht lange und gaben sich im vergangenen Jahr nach einer Blitzverlobung das Jawort. Doch im Juni gaben sie ihre Trennung bekannt – seitdem liefern sie sich eine heftige Schlammschlacht. So führte Billy Ray die überraschende Trennung auf "unangemessenes eheliches Verhalten" von Firerose zurück und forderte eine Annullierung der Ehe wegen Betrugs. Firerose hingegen behauptet, er habe sie isoliert und missbraucht. Der 62-Jährige konterte ihren Anschuldigungen damit, dass nicht er, sondern seine Ex ihn misshandelt habe. Zudem habe sie unerlaubt seine Kreditkarte mit hohen Beträgen belastet – umgerechnet soll es sich um fast 90.000 Euro handeln.

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im März 2010

