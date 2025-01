Coupleontour-Ina wollte nach Schlaganfall Suizid begehen

Kurz vor der Geburt ihrer Tochter Olivia im Jahr 2022 hatte Ina (28) von Coupleontour einen Schlaganfall. Auf Instagram erzählte die Influencerin nun ehrlich, wie es ihr damals nach dem Schicksalsschlag ging. "An den Zeitpunkt, als es passiert ist, kann ich mich nicht mehr erinnern, und die erste Zeit im Krankenhaus lag ich ja im Koma. An die Zeit, wo ich aufgewacht bin, hab ich schreckliche Erinnerungen und konnte nicht fassen, dass das wirklich mir passiert ist", erklärte Ina und fügte hinzu: "Die erste Zeit wollte ich mir das Leben nehmen, weil es so schrecklich für mich war."

In der Zeit unmittelbar nach dem Schlaganfall ging es der Noch-Ehefrau von Nessi (28) psychisch sehr schlecht. Doch dann kam der Lichtblick: "Den Kampfgeist hatte ich erst zurück, als ich die ersten Fortschritte gesehen habe", erinnerte sich Ina auf der Social-Media-Plattform.

Heute kann die Netzbekanntheit offen über ihren damaligen Zustand sprechen. Dabei dürfte ihr sicherlich auch ihr neuer Freund Fabi helfen, mit dem Ina seit wenigen Wochen offiziell zusammen ist. "Er geht damit [mit dem Schlaganfall] sehr respektvoll um und hilft mir, an mich selbst und meine Fähigkeiten zu glauben", erklärte die 28-Jährige kürzlich. Das Paar kann sogar über Inas "schlafenden Arm" lachen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour im August 2023

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im Juni 2023