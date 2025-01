Darum will Maurice Dziwaks Freundin nicht ins Reality-TV

Für Maurice Dziwak (26) beginnt in wenigen Tagen das große Abenteuer im Dschungelcamp. Begleitet wird der Realitystar allerdings nicht von seiner Partnerin Leandra, sondern von seiner Mutter Anja, die er auch liebevoll "Mapsel" nennt. Leandra ist im Fernsehen bislang ein unbeschriebenes Blatt – und dabei soll es auch bleiben. In ihrer Instagram-Story macht sie deutlich, dass sie kein Interesse am Reality-TV hat. "Mein Spitzname bei meinen Mädels ist 'Oma'", gesteht sie und fügt hinzu: "Ich bin zu langweilig und zu schnell gereizt." Für Leandra scheint es also vollkommen in Ordnung zu sein, ihrem Liebsten den Platz im Scheinwerferlicht zu überlassen.

Aktuell hat Leandra ohnehin alle Hände voll zu tun. Seit wenigen Tagen ist das erste Baby des Paares auf der Welt. Am vergangenen Wochenende meldete sich Maurice mit einem emotionalen Posting im Netz zu Wort, um die Geburt seines Sohnes zu verkünden. "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles", macht er der Mama und dem gemeinsamen Spross eine süße Liebeserklärung.

Für Maurice scheint es in Ordnung zu sein, dass Leandra kein Interesse an der Reality-TV-Welt hat. Für den Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer sei es nur wichtig, dass die beiden als Team zusammenarbeiten, wie er kürzlich im Interview mit Promiflash verriet. "Ich trenne mein Privatleben und mein Berufsleben strikt. Es ist wichtig, diesbezüglich eine Balance zu finden. Meine Partnerin steht zu 100 Prozent hinter mir, deswegen habe ich diese Balance", erklärte er. Leandra, die im Netz bislang ihr Gesicht versteckt, wird also in den kommenden Wochen zu Hause bleiben und sich um das Neugeborene kümmern, während Maurice im australischen Busch um den Sieg kämpft.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

