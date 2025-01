Diva-Alarm? Sofia Vergara wird von einem Co-Star kritisiert

Sofia Vergara (52), bekannt als Gloria aus Modern Family, steht in der Kritik: Dragqueen Kelly Mantle, die 2019 in der Serie als Gast auftrat, bezeichnete die Schauspielerin im Podcast "The Bald and the Beautiful with Trixie and Katya" als die "unhöflichste Berühmtheit", die sie je getroffen habe. Grund dafür sei das Sofias Verhalten gegenüber ihrem Team am Set. "Es war nicht mir gegenüber, sondern die Art, wie sie mit ihrem Personal umgegangen ist", erklärte Kelly. Besonders eine Szene, in der die Beauty eine Perücke tragen musste, habe für Spannungen gesorgt.

In besagter Szene, bei der die RuPaul's Drag Race-Bekanntheit Sofia eine Krone aufsetzen sollte, kam es zu einem Zwischenfall. Laut Kelly habe die "Griselda"-Darstellerin wiederholt betont, keine Haarnadeln verwenden zu wollen, um die Perücke zu fixieren. "Ich setzte die Krone auf, und nach dem Cut rief sie: 'Pass auf die Perücke auf!'", erinnerte sich Kelly, die daraufhin scherzhaft erwiderte: "Dann hättest du wohl die Haarnadeln nehmen sollen!" Obwohl die Situation für Kelly angespannt wirkte, betonte sie, dass Sofia womöglich einfach einen schlechten Tag hatte: "Sie ist witzig, wunderschön und talentiert – es war sicher nur ein Ausrutscher."

Abseits der Set-Gerüchte sorgte Sofia kürzlich bei den Golden Globes für Schlagzeilen. Dort verriet die gebürtige Kolumbianerin mit einem Augenzwinkern ihre Wünsche fürs neue Jahr: "Gesundheit, Geld, einen Freund … oder vielleicht einen Liebhaber." Kurz darauf kamen Dating-Gerüchte mit Formel-1-Star Lewis Hamilton (40) auf, nachdem die beiden bei einem Lunch in New York gesichtet wurden. Doch ein Insider klärte gegenüber E! News schnell auf: "Es war ein zwangloses Mittagessen mit einer großen Gruppe von Freunden und keinesfalls ein Date."

Getty Images Dragqueen Kelly Mantle

Getty Images Lewis Hamilton beim Grand Prix von Österreich, Juli 2022

