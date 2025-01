Geht da was? Sofía Vergara genießt Dinner mit Lewis Hamilton

Sofía Vergara (52) und Lewis Hamilton (40) haben am Dienstag bei einem gemeinsamen Mittagessen in New York City die Gerüchteküche angeheizt. Auf Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, strahlen die Schauspielerin und der Formel-1-Champion über beide Ohren, während sie nach ihrer zweistündigen Verabredung flirtend vor dem Restaurant miteinander plaudern. Beobachtern zufolge saßen die beiden an einem Tisch direkt am Fenster und schienen so in das Gespräch vertieft, dass Sofía kaum von ihrem Essen probiert habe. Begleitet wurden sie zwar von Freunden, doch die Chemie zwischen den beiden war laut Augenzeugen nicht zu übersehen.

Die "Modern Family"-Darstellerin und der Rennfahrer sind beide seit einiger Zeit wieder Single, was die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter befeuert. Die 52-Jährige, die 2023 ihre Ehe mit Schauspieler Joe Manganiello (48) beendete, hatte seither eine kurze Beziehung mit dem Orthopäden Justin Saliman. In einem Interview bei den Golden Globes scherzte sie noch, dass sie für das neue Jahr neben Gesundheit und Wohlstand auch "einen Freund – oder vielleicht einen Liebhaber" suche. Lewis hingegen ist für seine prominenten Partnerinnen bekannt und war in der Vergangenheit unter anderem mit Nicole Scherzinger (46) liiert. Auch wurde ihm eine Verbindung zu Superstars wie Gigi Hadid (29) und Shakira (47) nachgesagt.

Sofía wurde als Gloria Pritchett in der Erfolgsserie "Modern Family" international berühmt. Sie hat eine turbulente Liebesgeschichte hinter sich: Die zweifach geschiedene Schauspielerin verbindet eine innige Beziehung zu ihrem Sohn Manolo Gonzalez Vergara (33), den sie aus ihrer ersten Ehe mit Joe Gonzalez mitbrachte. Zwischen zwei Ehen datete sie den Schauspieler Nick Loeb (49), mit dem sie sogar verlobt war. Doch die Trennung endete in einem jahrelangen Rechtsstreit um gefrorene Embryonen, die das Paar zuvor gemeinsam hatte einfrieren lassen.

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Sofía Vergara und Justin Saliman

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofía Vergara im Jahr 2024

Anzeige Anzeige