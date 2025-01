Meghans Hund Guy unterstützte Prinz Harry beim Heiratsantrag

Herzogin Meghan (43) trauert um ihren geliebten Hund, wie sie kürzlich auf Instagram bekannt gab. Der Beagle namens Guy, den sie 2015 aus einem kanadischen Tierheim adoptiert hatte, begleitete sie durch einige der wichtigsten Momente ihres Lebens – von ihrer Zeit bei der Serie Suits über die Hochzeit mit Prinz Harry (40) bis hin zu ihrem heutigen Leben als Mutter. Besonders emotional ist für viele Fans die Erinnerung, wie der Beagle Harry zur Seite stand, als er Meghan die Frage aller Fragen stellte. Die rührende Szene beschrieb der Prinz in seiner Biografie "Spare": Er sei an einem kalten Abend in den Garten gegangen, habe Guy auf einer Decke platziert, elektrische Kerzen aufgestellt und schließlich kniend um Meghans Hand angehalten.

In seinen Memoiren erklärte Harry, dass der Hund die besondere Atmosphäre des Moments augenscheinlich bestens verstanden habe: "Guy und ich schauten gemeinsam fragend zu Meghan auf." Wie Hello! berichtete, erinnert sich auch Meghan noch lebhaft an diesen romantischen Abend. "Harry war auf einem Knie und ich sagte sofort Ja. Wir waren so aufgeregt", erklärte sie. Ihren geliebten Beagle in diesem besonderen Augenblick dabeizuhaben, war für die gebürtige Amerikanerin selbstverständlich. "Er war immer bei mir", beschrieb sie auf Instagram.

Die enge Beziehung der Sussexes zu Tieren zeigt sich auch daran, dass sie inzwischen gemeinsam einen Labrador namens Pula und einen weiteren Beagle namens Mamma Mia adoptiert haben. Guy war jedoch Meghans ständiger Begleiter, bereits lange bevor sie Harry traf. Sie nahm ihn mit auf Reisen und teilte regelmäßig Bilder von ihm auf ihrem ehemaligen Lifestyle-Blog "The Tig". Nun setzt Meghan ihrem Vierbeiner in ihrer neuen Netflix-Kochshow "With Love, Meghan" ein Denkmal: Wie sie bereits via Instagram ankündigte, wird er in der Sendung mehrfach zu sehen sein.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit zwei ihrer Hunde

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und der Hund des irischen Präsidenten Michael Higgins

