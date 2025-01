Iris Klein bezaubert ihre Follower mit pompöser Lockenpracht

Iris Klein (57) sorgt für offene Münder: Die Reality-TV-Bekanntheit teilt auf ihrem Instagram-Profil einen Schnappschuss, auf dem sie mit einem strahlenden Lächeln in einem langen Glitzerkleid posiert. Ihre langen dunklen Haare trägt sie dabei in pompösen Locken. "Selbstwertschätzung bedeutet, sich selbst mit all seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren und zu lieben, ohne die Anerkennung anderer zu benötigen", gibt Iris den Usern unter dem Post mit auf den Weg.

Die Fans der ehemaligen Promi Big Brother-Bekanntheit reagieren entzückt auf den Beitrag. "Liebe Iris, du siehst toll aus. Locken stehen dir auch gut", "Wow… So sehen heute 'Omas' aus. Top" oder "Wow, wie schön du bist", lauten nur drei der begeisterten Kommentare. Auch ihr Freund Stefan Braun lässt es sich nicht nehmen, seiner Liebsten ein Kompliment zu machen und schreibt: "(M)eine wunderschöne Frau".

Im April machte Iris ihre Beziehung zu dem Vertriebler publik. Seither treten die beiden des Öfteren gemeinsam in der Öffentlichkeit auf und präsentieren sich als ein Herz und eine Seele. Erst kürzlich schwärmte die Mama von Daniela Katzenberger (38) bei den Reality Awards von Stefan. "Ich schätze an ihm seine Geduld und seinen Humor, das steht für mich an erster Stelle", plauderte sie gegenüber Promiflash aus.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024

